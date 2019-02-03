Sabah gazetesi Özel İstihbarat muhabiri Atakan Irmak, Twitter üzerinden dolandırıldığını açıkladı

Sabah gazetesi Özel İstihbarat muhabiri Atakan Irmak, sosyal medyada dolandırıldı.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Irmak, Twitter üzerinden dolandırıldığını ifade ederken, dolandırıcıların Halkbank'ın sponsorlu reklamını kullandıklarını belirtti.



"Hesabımdaki tüm parayı çektiler" diye belirten Irmak, Halkbank'ın resmi hesabını da etiketleyerek, "Şimdi benim gibi onlarca mağdur müşterinizin çalınan paralarını iade edecek misiniz" diye sordu.



Atakan Irmak, "Devletin bankasının ismini kullanarak Twitter üzerinden sponsor alıyorlar ve kampanya vaadinde bulunuyorlar. Yüzlerce vatandaş dolandırıcıların ağına düşürülüyor. Acilen çözüm bulmanız gerekiyor. @Halkbank @halkbanksizinle"



İşte Atakan Irmak'ın o paylaşımı:





Twitter’daki zaman akışı bölümünde karşısına çıkan bu tweet’ler, “Çekilişe katılın, anketi doldurun, indirimden yararlanın, fırsatı kaçırmayın, hemen başvurun…” gibi cezbedici ifadelerle Twitter kullanıcılarını çekmeye çalışıyor.



Twitter’a ödenen belirli ücretler karşılığında öne çıkarılan bu içeriklerde yer alan linklere tıklandığında, kullanıcıların kişisel ve özellikle de kredi kartı gibi hassas bilgileri talep ediliyor.

