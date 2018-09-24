Sabah yazarı Ersin Ramoğlu bugünkü köşesinde "Yeni bir Gezi’nin işaret fişeği" başlıklı bir yazı kaleme aldı

Sabah yazarı Ersin Ramoğlu bugünkü köşesinde "Yeni bir Gezi’nin işaret fişeği" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Ramoğlu, yakın zamana kadar başkanlığını sanatçı Haluk Levent'in yaptığı 'Anadolu Halk ve Barış Platformu' AHBAP'ın Soros tarafından desteklendiğini iddia etti.



Ramoğlu, "Sosyal medyada sinsi bir kalkışma girişimi var. Adı 'Anadolu Halk ve Barış Platformu.' Kısa adı 'Ahbap.' 81 vilayet 957 ilçede örgütlendiler. Soros gibi zengin sponsorları da var. Baş sponsor ABD tabii. Ahbap'ın sıcak bir manası var: 'Bildik, ileri bir dost!' İyilik kulübü gibi bir şey… Sunum böyle… Ama bana göre 2. bir Gezi örgütlenmesi. Çaktırmadan örgütleniyorlar… Amaçları ülkeyi karıştırmak!" diye yazdı. (TAMAMINI OKUMAK İÇİN)





Haluk Levent'ten tepki

Sanatçı Haluk Levent Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yahu Ersin abi ikimiz de neredeyse aynı mahalle çocuğuyuz. Muhtemelen rahmetli babamı bilirsin. Yahu ne saros’u? Ne ABD si? Ne CİA si? AHBAP nasıl darbe yapacak? Ne demek 2.gezi olacak? Sponsor olanların ABD li işadamları olduğunu kim söyledi abi?" diye sordu.



Levent paylaştığı fotoğrafta, "Abi dün Anadolu’da bir eve gittik aile perişandı.17 yaşındaki kızımız taciz edilip bıçaklanmış. Ayrıca kulak ameliyatı olacak.Sponsor bir teyzemiz var. Başkanlığı bıraktığım için yayınlamamıştım dün. Şimdi selfi çeken il başkanım mı darbeci? Yoksa kızın annesi mi?" dedi.



Levent'in açıklamasının tamamı şöyle;

Yahu Ersin abi ikimiz de neredeyse aynı mahalle çocuğuyuz. Muhtemelen rahmetli babamı bilirsin. Yahu ne saros’u? Ne ABD si? Ne CİA si? AHBAP nasıl darbe yapacak? Ne demek 2.gezi olacak? Sponsor olanların ABD li işadamları olduğunu kim söyledi abi?



Abi dün Anadolu’da bir eve gittik aile perişandı.17 yaşındaki kızımız taciz edilip bıçaklanmış. Ayrıca kulak ameliyatı olacak.Sponsor bir teyzemiz var. Başkanlığı bıraktığım için yayınlamamıştım dün. Şimdi selfi çeken il başkanım mı darbeci?Yoksa kızın annesi mi?



Ayrıca paneller düzenliyoruz doğru ama hiçbiri politik-siyasi değil.. İsmail Saymaz da o panelde hükümeti konuşmadı. Pedofili’yi çocuk istismarını konuştu. AHBAP’a gönül vermiş gençlere bir bakın bütün siyasi partiler var. Hatta AK parti belediye başkanı bir üyemiz de var.



Son bir şey Ersin abi.. AHBAP derneğini tüm savcılara ihbar ediyorum. Adresi belli hemen gelip incelesinler. Bu bir ihbardır. 1 tl ilk yanlış var ise kendimi şerefsiz ilan edip bu ülkeden gideceğim söz. Destek olanları ABD ajanı diye suçlamak şevklerini köreltir.





ulusal.com.tr





