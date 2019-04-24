Halk TV’de kanalın tanınan çalışanlarından Lâle Özan Arslan, Semra Topçu, Rahmi Aygün gibi isimlerin gönderilmesinin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Kanal ile ilişiği kesildiği iddia edilen Şaban Sevinç Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Merak eden dostların bilgisine. Odatv’nin, Halk Tv’den ayrıldığımı iddia eden bu haberi doğru değil" dedi

Halk TV’de kanalın tanınan çalışanlarından Lâle Özan Arslan, Semra Topçu, Rahmi Aygün gibi isimlerin gönderilmesinin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.



Yaşananların ardından ismi gündemde olan Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç ile de yollar ayrıldı.



Oda TV'de yer alan habere göre, Sevinç’in Halk TV ile olan ilişiğinin bugün tamamen kesildiği ve vedalaşarak teşekkür ettiği öğrenildi.

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Bugün Antalya’da Deniz Baykal’ı ziyaret eden Sevinç, bu görüşmenin ardından Halk TV’den ayrıldı.



Şaban Sevinç'ten açıklama

Kanal ile ilişiği kesildiği iddia edilen Şaban Sevinç Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Merak eden dostların bilgisine. Odatv’nin, Halk Tv’den ayrıldığımı iddia eden bu haberi doğru değil" dedi.



Lâle Özan Arslan, Semra Topçu, Rahmi Aygün gibi isimlerin gönderilmesinin ardından usta gazeteci Uğur Dündar da kanal ile yollarını ayırmıştı.





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