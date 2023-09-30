Sabancıların Gelini Nazlı Sabanci Mevlit Elbisesine Servet Ödedi!

Nazlı Sabancı ile dünya evine giren Hacı Sabancı'nın 15 Ağustos'ta kızları Arzu Alara dünyaya geldi. İlk kez anne baba olmanın heyecanın yaşayan çiftin mutluluğu ise gözler önünde. Çift, Dilek Sabancı yalısında kızları Arzu Alara'nın 40. gününde mevlit organizasyonu yaptı. Kızı Arzu Alara'nın 40'ını kutlayan Nazlı Sabancı'nın giydiği elbisenin fiyatı ise çok konuşuldu.

ARZU ALARA'NIN 40'I ÇIKTI

15 Ağustos'ta dünyaya gelen Arzu Alara için ailesi, Dilek Sabancı yalısında 40. günü için mevlit okuttu. Kızlarının 40'ı için dua okutan çiftin davetine, aile üyeleri ve yakın dostları yer aldı. Pembe yoğunluğunun fazla olan organizasyonda Nazlı Sabancı'da pembe bir elbise giydi.

ÇOK KONUŞULAN O ELBİSE

Kızı Arzu Alara'nın mevlidinde giydiği pembe elbiseyle dikkat çeken Nazlı Sabancı çok konuşuldu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gündem olan Nazlı Sabancı'nın elbisesinin Maison Valentino markasına ait olduğu ve elbisenin yaklaşık değerinin 4.700 euro olduğu öğrenildi.

136 BİN TL DEĞERİNDEKİ MEVLİT ELBİSESİ

Elbisesi ve yaptığı makyajla çok konuşulan Nazlı Sabancı'nın elbisesinin değeri takipçileri tarafından hesaplandı. 136 TL değerindeki elbisesi, takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu, İkiye bölünen takipçilerinden bir kısmı elbisenin bedelinin bu olduğunu söylerken bir kısmı da elbisenin fiyatını abartı buldu.

Pembe elbisesinin altına giydiği gümüş ayakkabısı da Maison Valentino markasına ait ve fiyatı 35.500 TL.