Sahipsizler 19.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Sahipsizler 19.bölüm canlı izle

Anne babalarını bir gece içinde, ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım’ın başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarının hikayesidir.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sahipsizler 19.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Sahipsizler 19.bölüm canlı izle
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 Hikâye İstanbul’da geçse de kardeşlerin başına gelen trajedinin kökeninde anne babaları Bala ve Rıfat’ın büyük aşkları vardır. Bu imkânsız aşk İstanbul’dan çok uzakta, Mardin’in bir köyünde başlar.Kendisine yetimhaneden sonra sahip çıkan Cevdet Baba tarafından yetiştirilen Rıfat, Bala’nın yaşadığı köyde öğretmenlik yapmaktadır. Bala ve Rıfat birbirlerini ilk gördükleri anda aşık olurlar. Fakat Mardin’in en zenginlerinden, büyük bir nakliyat şirketinin sahibi Nedim Uzunkaya’nın tek oğlu Yavuz da Bala’ya takıntılı derecede aşıktır ve onu kaçırıp kendisine tutsak eder.

Yavuz’un korkunç işkenceleri bebeği dünyaya geldiğinde daha da büyür. Rıfat Bala’dan asla vazgeçmez ve Bala kucağındaki çocuğuyla birlikte sonunda Rıfat’la kaçmayı başarır.Mardin’den kaçtıkları araç kaza yapınca kimliklerini kaza yerinde bırakıp kendilerine öldü süsü veren Bala ve Rıfat, gözlerden ırak bir ormanda kendilerine yepyeni bir yaşam kurarlar.

Ormanda inşa ettikleri kulübeyi aşkları ve umutlarıyla günbegün bir masal evine dönüştürürler. Sırayla çocuklarının dünyaya gelmesiyle aileleri gittikçe genişler. Bala ve Rıfat her şeylerini ortaya koyarak, kayıtsız, kimliksiz ama çok güzel altı çocuk yetiştirirler. 

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