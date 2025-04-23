Sahipsizler 20.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Sahipsizler 20.bölüm canlı izle

Kardeşlerin Abbas tarafından kaçırıldığını öğrenen Devran, Cevdet ve Yusuf büyük bir öfkeyle harekete geçer.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sahipsizler 20.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Sahipsizler 20.bölüm canlı izle
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Gelini Azize'nin kaçırılmasına öfkelenen Vahap ise adamlarını toplayarak Abbas’ın izini sürmeye başlar. Abbas, kızlar için korkunç bir plan yaparken, Cemo’yu da acımasız bir kader beklemektedir.

 Azize ve kardeşlerini kurtarmak için Devran ve Cevdet adım adım Abbas’a yaklaşırken, Zeliha ve Fidan da Abbas’ın elinden kurtulmak için cesur bir girişimde bulunur. Ancak her şey planlandığı gibi gitmez. Abbas’a boyun eğmeyi reddeden Azize, Devran’ın kendisini kurtaracağından emin olsa da, Cemo’nun yaşadıklarıyla ilgili büyük bir endişe içindedir.

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