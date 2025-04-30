Sahipsizler 21.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Sahipsizler 21.bölüm canlı izle

Devran, Cemo ve Yusuf birlikte felekten bir gece geçirirken aralarındaki anlaşmazlıklara da sünger çekerler. Haşmet’in de onlara katılmasıyla eğlence bambaşka bir boyuta ulaşır.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sahipsizler 21.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Sahipsizler 21.bölüm canlı izle
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Samet ve Balım, okullarında düzenlenen kampa Devran ve Azize ile birlikte katılır. Bu kamp, çocukların Devran’a daha da ısınmasını sağlarken Azize ve Devran arasındaki yakınlığın güçlenmesine de katkı sağlar.

Kerem’in evine giden Fidan, onu çok şaşırtan bir gerçekle karşılaşır.

Duygu ile Cemo arasında gelişen yakınlık, Melis’in kötü hissetmesine neden olur. Bu durum üzerine Duygu, dayısı Haşmet ile aralarındaki geçmişi bir anda açıklamaya karar verir. Bu gelişme ortamın gerilmesine yol açar.

Azize, Duygu’ya sahip çıkar; ancak Duygu hakkında iyi düşünmeyen Devran, Azize ile karşı karşıya gelir.

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