Sahipsizler 21.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Sahipsizler 21.bölüm canlı izle

Samet ve Balım, okullarında düzenlenen kampa Devran ve Azize ile birlikte katılır. Bu kamp, çocukların Devran’a daha da ısınmasını sağlarken Azize ve Devran arasındaki yakınlığın güçlenmesine de katkı sağlar.

Kerem’in evine giden Fidan, onu çok şaşırtan bir gerçekle karşılaşır.

Duygu ile Cemo arasında gelişen yakınlık, Melis’in kötü hissetmesine neden olur. Bu durum üzerine Duygu, dayısı Haşmet ile aralarındaki geçmişi bir anda açıklamaya karar verir. Bu gelişme ortamın gerilmesine yol açar.

Azize, Duygu’ya sahip çıkar; ancak Duygu hakkında iyi düşünmeyen Devran, Azize ile karşı karşıya gelir.