Sahipsizler 22.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Sahipsizler son bölüm canlı izle

Bu ürkütüçü şehir içinde, çocukların yolu “Aslan amcalarından” önce Haşmet ve onun oğlu Yusuf’la kesişecek, yolun sonu Aslan amcaya çıkana kadar binbir zorlukla sınanacaklardır.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sahipsizler 22.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Sahipsizler son bölüm canlı izle
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Her türden çaresizliğe karşı umutla direnen, birbirlerinden kopmamak için çabalamayı asla bırakmayan altı kardeşin hayata tutunma hikayesidir. Kendileri de henüz gerçek anlamda yetişkin olmayan Azize, Zeliha ve Cemo, kardeşleri Fidan, Samet ve Balım’ın iyiliği uğruna erkenden büyümek zorunda kalan çocuklardır.

Bütün hikâye Mardin’de, masum bir aşkla başlamıştır. İstanbul ise kardeşleri için her şeyi yapmaya ant içen bu üçlüyü çok çetin sınavlara sokacaktır…

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