Sahipsizler 23.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Sahipsizler 23.bölüm canlı izle

Kardeşler, Cevdet, Yusuf ve mahalle halkı gerekli parayı bulmak için ellerinden geleni yapar.

Azize, annesinden yadigâr kalan bileziği satmaya karar verir. Fidan ise Kerem’in annesi Güliz’den duyduğu tuhaf bir kehaneti, Samet’in hastalığıyla ilişkilendirir ve büyük bir kaygı duyar.

Bu sırada Fırat’ın gelişi ve talepleri, Alaz ailesinde krizin daha da büyümesine neden olur. Fırat, Devran’a ait olan her şeyi almakta kararlıdır.

Ameliyata alınan Samet için kaygı dolu bekleyiş sürerken, yaşanan beklenmedik olumsuz bir gelişme herkesi derinden sarsar.

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