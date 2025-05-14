Sahipsizler 23.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Sahipsizler 23.bölüm canlı izle

Samet’in kalbinde ortaya çıkan sorun, kardeşlerini derinden üzer. İyileşebilmesi için bir an önce ameliyat olması gerekmektedir. Ancak ameliyat masrafının yüksek olması, tüm aileyi ve çevresini seferber olmaya mecbur bırakır.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sahipsizler 23.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Sahipsizler 23.bölüm canlı izle
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Kardeşler, Cevdet, Yusuf ve mahalle halkı gerekli parayı bulmak için ellerinden geleni yapar.

 Azize, annesinden yadigâr kalan bileziği satmaya karar verir. Fidan ise Kerem’in annesi Güliz’den duyduğu tuhaf bir kehaneti, Samet’in hastalığıyla ilişkilendirir ve büyük bir kaygı duyar.

Bu sırada Fırat’ın gelişi ve talepleri, Alaz ailesinde krizin daha da büyümesine neden olur. Fırat, Devran’a ait olan her şeyi almakta kararlıdır.

Ameliyata alınan Samet için kaygı dolu bekleyiş sürerken, yaşanan beklenmedik olumsuz bir gelişme herkesi derinden sarsar.

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