Sahipsizler 24.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Sahipsizler 24.bölüm canlı izle

Geçtiğimiz hafta yayınlanan 23. bölümde heyecan doruktaydı. Samet’in umutla beklenen ameliyatında işlerin ters gitmesi herkesi büyük bir korkuya sürükledi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sahipsizler 24.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Sahipsizler 24.bölüm canlı izle
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 Ameliyat parasını denkleştirmeye çalışan Cevdet, çareyi tefeciden borç almakta buldu ve bu durum onu tehlikeli bir girdabın içine çekti. Fırat’ın Alaz soyadında gözü olduğunu açıkça ortaya koyması ve aşiret içinde Devran hakkında yayılan söylentiler Alazları öfkelendirdi. Devran’ın çocuk sahibi olma konusundaki ısrarı, Azize ile arasındaki gerilimi tırmandırdı. Pervin Hanım ise Alaz soyunun devamı için Devran’ın çocuk sahibi olmasını hayati bir mesele olarak görerek, Azize’ye kuma getirme kararı aldı. Bu karar, Devran ve Azize arasındaki çatışmaların daha da büyümesine neden oldu. Ayrıca Devran’ın babalık hayalleri de bu bölümde suya düşmüştü.  

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https://www.startv.com.tr/dizi/sahipsizler/fragmanlar

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