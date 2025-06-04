Sahipsizler 26.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Sahipsizler 26.bölüm canlı izle

Devran’ın Meryem ile nikahlandığını gören Azize, büyük bir tepki göstererek camı çerçeveyi indirir. Ona destek ise hiç beklemediği birinden, Hamiyet’ten gelir. Meryem’in Devran ile evlenmesi, Fırat cephesinde de büyük bir öfkeye neden olur. Abi kardeş arasında sinirler iyice gerilir...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sahipsizler 26.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Sahipsizler 26.bölüm canlı izle
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Çocuk doğurması konusunda kendisine yapılan dayatmalardan artık iyice yorulan Azize, isyan eder. Yaşanan sarsıcı gelişmelerden haberdar olan Cemo, Devran’a çok sert bir tepki gösterir ve aralarında büyük bir tartışma yaşanır.

Yusuf ile Zeliha arasında esen soğuk rüzgarlar, yaşanan çatışmaları yeni bir safhaya taşır. Haşmet ve Remziye ise, Buket ile Yusuf’un arasını düzeltmek için çabalarını sürdürmektedir.

Tüm bu yaşananların ardından, Devran’ı Meryem’le baş başa bırakmak istemeyen Azize, tanık oldukları karşısında büyük bir şaşkınlık yaşar

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