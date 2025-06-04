Sahipsizler 26.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Sahipsizler 26.bölüm canlı izle

Çocuk doğurması konusunda kendisine yapılan dayatmalardan artık iyice yorulan Azize, isyan eder. Yaşanan sarsıcı gelişmelerden haberdar olan Cemo, Devran’a çok sert bir tepki gösterir ve aralarında büyük bir tartışma yaşanır.

Yusuf ile Zeliha arasında esen soğuk rüzgarlar, yaşanan çatışmaları yeni bir safhaya taşır. Haşmet ve Remziye ise, Buket ile Yusuf’un arasını düzeltmek için çabalarını sürdürmektedir.

Tüm bu yaşananların ardından, Devran’ı Meryem’le baş başa bırakmak istemeyen Azize, tanık oldukları karşısında büyük bir şaşkınlık yaşar

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