Sahipsizler 27.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Sahipsizler 27.bölüm canlı izle
Star TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Sahipsizler, 27. bölümüyle 11 Haziran Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak. Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül’ün paylaştığı dizide, anne ve babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin hayata tutunma mücadelesi ekranlara taşınıyor.
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Yeni bölümde izleyiciyi yine duygu dolu anlar bekliyor. Gençlerin mutlu olmasını isteyen Cevdet Baba, Zeliha’yı Yusuf’a istemeye karar verir. Ancak bu gelişmeden haberdar olan Haşmet, durumu yanlış anlayarak sert bir tepki gösterir.
Öte yandan Azize ile Devran, tüm zorluklara ve engellere rağmen birbirlerine tutunmayı sürdürmektedir. Aşklarına sahip çıkan ikili, baş başa kalabilmek için sabırsızlanır.
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