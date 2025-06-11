Sahipsizler 27.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Sahipsizler 27.bölüm canlı izle

Yeni bölümde izleyiciyi yine duygu dolu anlar bekliyor. Gençlerin mutlu olmasını isteyen Cevdet Baba, Zeliha’yı Yusuf’a istemeye karar verir. Ancak bu gelişmeden haberdar olan Haşmet, durumu yanlış anlayarak sert bir tepki gösterir.

Öte yandan Azize ile Devran, tüm zorluklara ve engellere rağmen birbirlerine tutunmayı sürdürmektedir. Aşklarına sahip çıkan ikili, baş başa kalabilmek için sabırsızlanır.

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