Sahipsizler 41. bölüm canlı ve kesintisiz izle: Sahipsizler son bölüm izle

Sahipsizler'in 41. bölümü izleyiciyle buluşuyor...

Star TV’nin sevilen yapımlarından Sahipsizler, 41. bölümüyle ekranlara geldi. Yayınlanan son bölüm, televizyon gösteriminin ardından dijital platformlarda da erişime açıldı. Yeni bölümü tek parça ve full izlemek isteyen izleyiciler, dizinin yayınlandığı resmi adreslere yönlendiriliyor.

Dizinin önceki bölümünde yaşanan gelişmeler, yeni bölüme doğrudan yön verdi. Vahap Ağa’nın vurulmasıyla büyük bir şok yaşayan Devran, bu süreçte dağılırken, Aras ise Hazar Demirci kimliğiyle yeniden sahneye çıkıyor. Aşiretin sermayesini çalan Aras, gönderdiği mesajlarla aşiret desteğini arkasına toplamaya çalışıyor.

Öte yandan Uzunkaya çiftliğine dönen çocuklar, hafıza kaybı yaşayan anneleri Bala’nın kendilerini reddetmesiyle büyük bir yıkım yaşıyor. Çocuklar, Bala’nın geçmişini hatırlaması için çiftlikten ayrılmamakta kararlı. Bu sırada annesini görünce fenalık geçiren Zeliha, hamile olabileceğinden şüphe ederek test yaptırmaya karar veriyor.

Vahap’ın vurulduğunu öğrenen Azize, eşinin yanında durarak aşiretin zor günlerinde destek oluyor. Devran ise babasının intikamını almak ve aşiretin başına geçmek için harekete geçiyor. Bu süreçte Hazar’ın maskesini düşürme çabası bölümün en kritik noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

