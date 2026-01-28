Sahipsizler 46 bölüm canlı ve reklamsız izle: Sahipsizler son bölüm izle

Sahipsizler 46. Bölüm Canlı İzle

Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımı Sahipsizler, bu akşam sarsıcı gelişmelerin yaşandığı 46. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünü eş zamanlı olarak takip etmek isteyenler, Star TV canlı yayın sayfası üzerinden yayına ulaşabiliyor. Tufan’ın hamlesiyle başlayan kaçırılma olayı ve Devran’ın zamana karşı yarışı, ekran başındakilere heyecan dolu anlar yaşatıyor.

Haftalık yayının sona ermesinin ardından, Sahipsizler 46. bölüm tek parça olarak Star TV’nin resmi web sitesi ve YouTube kanalı üzerinden erişime açılıyor. Bu bölümde, Azize’nin hamile olduğunu öğrenen Devran’ın yaşadığı büyük yıkım ve karısını kurtarma çabası geniş yer buluyor. Bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için dijital platformlar HD kalitesinde seyir imkanı sunuyor.

Dizinin son bölümünde olaylar sadece Azize’nin kaçırılmasıyla sınırlı kalmıyor. Hazar’ın bebekten kurtulmak için devreye soktuğu tehlikeli planlar ve Bala ile Azize arasındaki sert yüzleşme, hikayeye damga vuruyor. Kesintisiz izleme seçenekleriyle sunulan bu sahnelerde, Zeliha’nın hastanedeki kritik durumu ve Yusuf’un ondan gerçekleri saklama çabası dramın dozunu artırıyor.

