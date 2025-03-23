Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 11.Bölüm canlı ve reklamsız izle

Tarih ve sanat dünyasının en sıra dışı ailelerinden birini konu alan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar", bu akşam 11. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 11.Bölüm canlı ve reklamsız izle
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Bu bölümde, Şakir Paşa Ailesi’nin Osmanlı'dan Cumhuriyet’e uzanan etkileyici serüveninde yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Ailenin sanat ve edebiyat dünyasına yaptığı katkılar, yaşadıkları çalkantılı olaylar ve tarihsel dönüm noktaları bir kez daha derinlemesine ele alınıyor.

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