Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 14.Bölüm canlı ve reklamsız izle
İstanbul’da çıkan büyük yangınla Sara’nın evi kül olurken, köşkün kalabalığı kalıcı olarak artar. Bu ani gelişme Aniesi ve Cevat’ın gidiş planlarını altüst eder. İsmet’in yükü daha da ağırlaşırken Cevat’la yeni bir hayat kurma planları da suya düşen Aniesi kendini her zamankinden çaresizdir...
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Cevat ise aklındaki sorularla vedalaşamaz. Görünürde her şey toparlanmış gibidir ama gözlerinde hâlâ cevapsız kalan soruların izleri vardır.
Ayşe, Rozali’nin adada olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Bu sarsıntı Müjgan’la dostluğunu da derinden etkiler. Öte yandan İsmet, ailesinin huzurunu sağlamak için yeni yol arayışına girer.
Asım’ın Rozali’ye olan ilgisi artık gizlenemez hale gelirken evde herkes sırtında başka bir yük taşımaktadır: Kimisi vicdanında, kimisi kalbinde...
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