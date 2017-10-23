Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen bu sabahki programda Şamil Tayyar’ın Twitter mesajına yanıt verdi. Şamil Tayyar ise Twitter'dan yaptığı açıklamada partisinden uyarı aldığını ve olayı mahkemeye taşıyacağını açıkladı

Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen bu sabahki programda Şamil Tayyar’ın Twitter mesajına yanıt verdi.



Hükümete yakın Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen, Melih Gökçek ile CHP arasında bir işbirliği olduğunu iddia etmişti. Özmen, canlı yayında “İddialara göre Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara’nın Angora evlerinde CHP’li kurmaylarla bir araya geldi. Evet, CHP’li kurmaylara Melih Gökçek’in size geçebilirim mesajı verdiği iddia ediliyor” demişti.





SÜZME, AŞAĞILIK ADAM”

AKP Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Akit TV'de bir süzme, Gökçek CHP'ye geçmek için mesaj gönderdi demiş! Yuhhh. Öfkenizi kusun, kusun da biraz insaf. Aşağılık adam” demişti.





MEHMET ÖZMEN'DEN SERT SÖZLER: “TAYYARE, ŞARLATAN”

Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen bu sabahki programda Şamil Tayyar’ın Twitter mesajına yanıt verdi.



AKP’li Tayyar’a yönelik “Tayyare, şarlatan” şeklinde hakaretlerde bulunan Mehmet Özmen, “Ş.T. Erbakan’ın gönderilmesi için her türlü provokasyona imza atıyor idi” dedi.



Şamil Tayyar’ın 1999’da DSP’den aday olduğunu belirten Özmen, bununla ilgili Tayyar’ın attığı “1999’da adaylık teklifini cemaatten dostlarımın telkiniyle kabul ettim, o dönemde ağırlıklı olarak DSP destekleniyordu” Twitter mesajını okudu.“Her dönemin tetikç adamı olan Ş.T. yani namı diğer ‘Tayyare’, Feto’ya geçmiş olsun dizelerini de döken 17-25 Aralık’tan sonra dahi Feto’ya toz kondurmayan bu şahıstır” diyen Mehmet Özmen, AKP’li Şamil Tayyar’a şöyle yüklendi:



“İşte bu tayyare Reisçi gibi görünüyor bugün ama Ergenekon sürecinde Feto’nun kullandığı en iyi medya adamıydı, daha doğrusu aslında şarlatanın tekiydi. Bu çakal konjonktür neyi gerektirirse ona göre pozisyon alan bir pervane. Bu çakalın Feto’ya çaktığına bakmayın seçimlerde yeniden milletvekili olmasını sadece ve sadece FETÖ’nün Gaziantep imamlarına borçlu.”





KAVGAYA BEYAZ TV DE GİRDİ

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Uyan Türkiyem programının sunucusu Tahir Sarıkaya, Akit TV'nin Melih Gökçek CHP'ye geçiyor iddiasına sert tepki gösterdi.Sarıkaya, Akit muhabirine; 'Bir insan Allah'tan korkar. Bunu CHP'lilere sorsanız CHP buna güler, AK Partililere sorsanız AK Partililer de bu habere güler, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da güler, herkes güler' sözleriyle çıkıştı.Akit TV'ye 'Vicdanlı haber yapın' diye seslenen Sarıkaya şöyle devam etti:



'Bu makamlar gelip geçicidir. Melih Gökçek'in de bir zamanı vardır ama yarın Melih Gökçek 'Ben reise bağlılığımı bildiriyorum, AK Partim için savaşacağım' dese ne yapacaksınız? Ben o zaman bu muhabir arkadaşa bu haberi yedirteceğim. Ben bu haberi sana yedirtmezsem namerdim.'



MAHKEMELİK OLUYOR

Şamil Tayyar Twitter'dan yaptığı açıklamada partisinden uyarı aldığını ve olayı mahkemeye taşıyacağını açıkladı.



Tayyar, "Partim uyardı; kesinlikle hakarete cevap verip polemiğe girme, yasal hakkını kullan. Akit'teki müfteriyle yargıda hesaplaşacağız.Akit'teki müfteri, bana çamur atarken beni vekil yapan Reis'i de FETÖ imamlarıyla iş tutmakla suçluyor! Sanırım burdan da ağır dava geliyor."dedi.



