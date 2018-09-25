banner997
Sanatçı Yakup Yavru hayatını kaybetti
Sanatçı Yakup Yavru hayatını kaybetti
"Rus Avangardı" sanatseverlerle buluşacak
Mavi listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Mavi listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Ticaret savaşları asıl şimdi başlıyor
Ticaret savaşları asıl şimdi başlıyor

Sanatçı Yakup Yavru hayatını kaybetti

Adana'da düzenlenen 25. Uluslararası Adana Film Festivali'ne katılan Yavru, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi

Sanatçı Yakup Yavru hayatını kaybetti

Adana'ya, 25. Uluslararası Adana Film Festivali etkinliklerine katılmak için gelen oyuncu Yakup Yavru 66 yaşında hayatını kaybetti.

Dün gece festival kapsamında gerçekleştirilen "Onur Ödülleri" törenine katılan Yavru, daha sonra konakladığı otele gitti.

Burada rahatsızlanan Yavru, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirlenen Yavru, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Yavru'nun hayatını kaybetmesi nedeniyle festival kapsamında düzenlenecek bazı etkinliklerin iptal edildiği bildirildi.

Etiketler; #yakup yavru
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.