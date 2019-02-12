Show TV'de yayınlanan Çukur'da haftalardır merak edilen gizemli kişi belli oldu. Çeto gittiği yerde bir adama telefonu uzatıyor. Telefonu eline alan kişi "Baykal bey, evet haberimiz var" diyor. İzleyiciler sosyal medyada "Baykal Bey Çukur'a geri mi dönecek?" paylaşımı yaptı. Çukur'da 'Baykal Bey' karakterini oynayan Burak Sergen, TRT 1'de ekrana gelen Halka dizisinde 'İlhan Tepeli' karakterini canlandırıyor.

Tansu Biçer Çukur'da Yücel karakterini canlandırıyor.

Vartolu ve Cumali, eskiden Karakuzular'da yer alan Yücel'i Yamaç'ın yanına götürdü. Yücel'i Yamaç'ın yanına götüren Vartolu, "göster bakalım amcalara çızığını" dedi. Vartolu, "Kendisi eski bir Karakuzu, hem de büyü başlardan. Cumali bey abiyle esaretin bedelinden kurtardık" dedi.

Sokakta kimsenin olmadığını gören Yamaç, "Kemal millet nerde" diye sordu.

Karakuzular Çukur'a döndü

Mahsun ve Çeto Karakuzular ile uzun bir araç kuyruğuyla Çukur'a döndü.

Çeto gittiği yerde bir adama telefonu uzatıyor. Telefonu eline alan kişi "Baykal bey, evet haberimiz var" diyor.Mahsun'u eve çağıran Sena silah doğrulttu. Sena Mahsun'a sorular sorarken Mahsun bir anda Sena'ya silah doğrulttu.Silahını masaya bırakıp ayağa kalkan Mahsun Sena'ya onun için her şeyi yapabileceğini söyledi. Sena "git burdan diye" bağırıp Mahsun'u kovdu.İşlerin ters gittiğini anlayan Selim Sena'nın evine gitti. Sena'ın koltukta oturduğunu gören selim "bir şey mi yaptı" diye sordu.Sena, "istesem onu öldürebilirdim, ama öldürmedim." dedi.Sena Mahsun'u kendisine karşı zaafı olduğunu ve onu kullanabileceğini söyledi. Selim ise Sena'ya karşı çıktı ve "Yamaç evde seni bekliyor" dedikten sonra gitti.Yamaç'ı karşısına alan İdris, Karakuzular Çukur'a dönüyor dedi. Emmi "ne demek karakuzular Çukur'a dönecek" deyip karşı çıkıyor. Yamaç, "biraz sabır emmi, öğreneceksin" diyor.Yamaç, "Babamla Emmi dün bir toplantıya katılmış, Çeto da varmış. İstanbul'un bütün büyükbaşları oradaymış" dedi. Yamaç," Karakuzular Çukur'a geri dönecekler, ben kabul ettim" dedi. Cumali ve Vartolu aynı anda "olmaz öyle şey" dedi.Deren'in evine giden Sena kapının açılmaması üzerine cep telefonundan arıyor. Telefonun kapının arkasında çaldığını duyan Sena, "sana anlatmam gereken bir şey var Fikret'le ilgili" diyor. Sena tam merdivenlerden inerken Deren kapıyı açıyor.Deren Sena'ya, Mahsun'un kendisini tehdit ettiğini anlattı. Sena Deren'i alıp Çukur'a götürdü.Yamaç Çeto'nun karşısına çıkıp, "Sen bizim daha ne kadar deli olduğumuzu görmedin" dedi.Çeto'yu takip eden Cumali ve Vartolu Çeto'nun kiminle buluştuğunu öğrenip takibe aldı.Aracın girdği eve kadar giden Cumali ve Vatolu'ya ateş açıldı.Eve baskın düzenleyen Cumali ve Vatolu eve girdikleri anda arabaya binen gizemli kişi kaçtı.Evden gelen "imdat" sesiyle eve giren Cumali ve Vatolu, Yücel ile karşılaştı.Mahalleye geri dönen Çeto, "bu mahalle kimin ya kimin" diye sordu.Yamaç'ın ıslığı sonrası Çukur sembollerinin olduğu pankartlar yukardan aşağıya sarkıtıldı.Yamaç, Çeto ve Mahsun'a "Hazırlanın çok eğleneceğiz, Çukur'uma hoş geldiniz" dedi.