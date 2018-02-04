Fox TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Savaşçı'nın 30. bölümünde sıcak çatışmalar yaşandı. Savaşçı 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fox TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Savaşçı'nın 30. bölümünde sıcak çatışmalar yaşandı.



Temo'nun sınır ötesine kaçmayı planladığı istihbaratını alan Kılıç Timi operasyona çıktı.



Teğmen Murat Gündoğdu ile ön gözetlemeye çıkan 3 kişilik ekip sıcak çatışmanın ortasında kaldı.



Keskin nişancı tüfeği taşıyan Temo, Murat teğmen hedef aldı. Ağır yaralanan Teğmen Murat Gündoğdu için helikopter istendi.



Bu sırada helikopterin roket hedefi olacağını anlayan Bozok yüzbaşı ve Haydar Yüzbaşı helikopterden atladı ve roketçiyi etkisiz hale getirdi. Bu sırada helikoptere devam etmesi talimatını veren Bozok yüzbaşı Temo'yu etkisiz hale getirmek için mücadeleye başladı.



Ağır yaralanan Teğmen Murat helikopterden indirilmesinin ardından hayatını kaybetti.



Arkadaşlarına elinin içinde tuttuğu emaneti veren Murat teğmenin son sözleri "Bir ölür, bin diriliriz oldu."



Temo'nun peşine düşen Bozok ve Haydar Yüzbaşı şehit arkadaşlarının intikamını almak için mücadele ederken, teröristler tarafından rehin alınır.



Kopuz Albay ve Kılıç Timi Bozok ve Haydar yüzbaşıyı kurtarmak için yola koyulur.



Temo ile telsiz irtibatı kuran Kopuz albay, Murat teğmenin şehit olduğunu Haydar ve Bozok yüzbaşıya iletir.



Teomo'nun elinden kurtulmak için mücadele eden Haydar ve Bozok yüzbaşı ellerindeki kelepçeleri çıkarır ve yanlarına gelen teröristleri etkisiz hale getirir. Daha sonra silahlarla dışarıya çıkan Bozok ve Yörük Haydar teröristleri etkisiz hale getirdi.



Temo arabayla kaçmaya çalışırken Bozok yüzbaşı peşine düştü ve önünü kesti. Arabayı kullanan teröristi etkisiz hale getiren Bozok, kaçmaya çalışan Temo'yu vurdu. Diz üstü yere düşen Temo silahını almaya çalışırken Bozok geldi.



Temo'yu yakalayan Bozok Yüzbaşı 'Artık laf yok lan, artık laf yok, Turan Hüseyinoğlu için Teğmen Murat Gündoğdu için döktüğün her damla kan için yüce Türk milleti için' deyip Temo'yu öldürdü.





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