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Savaşçı 52. yeni bölüm fragmanı! Seyfi ve Karon bombardımandan kurtuldu mu?

Fox TV'de ekrana gelen Savaşçı'nın 52. bölüm 2.  fragmanı yayınlandı. Savaşçı dizinin 52. yeni bölümünde neler olacak? Savaşçı yeni fragmanı yayınlandı mı? Seyfi ve Karon bombardımandan kurtuldu mu? Kağan Bozok yaşıyor mu?

Savaşçı 52. yeni bölüm fragmanı! Seyfi ve Karon bombardımandan kurtuldu mu?

Fox TV'de ekrana gelen Savaşçı'nın 52. bölüm 2.  fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda Seyfi ve Karon'un savaş uçaklarının bombardımanından kurtulduğu görülüyor. 

Karon Seyfi'ye "O sakallarını tek tek yolacağım" Seyfi ise "Bana dokunmak isteyen önce albayı geçecek" cevabı veriyor.

Yüzbaşı Kağan Bozok'un bombalı arabadan kurtulduğu görülüyor. Albay Kopuz'a ulaşan Seyfi, "Karon'u yok etmen gerekiyor, yoksa bu adam bizi teker teker yer valla" diyor.

Yayınlanan fragmana göre Kağan Bozok'un Leyla tarafından rehin alındığı görülüyor. Yörük Haydar ve Kılıç Timi Kağan Yüzbaşıyı kurtarmak için operasyona çıkıyor.

Fragmanın sonunda Leyla Yüzbaşı Kağan Bozok'a "hoşçakal arkadaşım" diyor ve bir el silah sesi duyuluyor.


ulusal.com.tr


 

Etiketler; #savaşçı #fox tv
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