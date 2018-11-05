Fox TV'de izleyiciyle buluşan Savaşçı'nın 53. bölümünde neler oldu? Kağan Bozok bombalı araçtan kurtuldu mu? Seyfi hava operasyonundan kurtuldu mu? Leyla'ya ne oldu? Savaşçı Dizisinde Serdar Türkmen, Yıldız rollerini oynayan oyuncular diziden ayrıldı mı? Haydar Yüzbaşı Karon'un elinden kurtulabilecek mi? Ayrıntılar haberimizde

Fox TV'de izleyiciyle buluşan Savaşçı'nın 53. bölümünde heyecan dolu dakikalar yanaşndı.



Bombalı araçtan kurtulan Kağan Bozok Leyla'nın peşine düştü. Metruk bir binada Leyla ile karşılaşan Kağan Bozok mermisinin bitmesinin ardından silahla üzerine gelen Leyla'yı saman küreği ile öldürdü.



Ayağından yaralanan Kağan Bozok Savaşçı TİMİ'nin gelmesiyle olay yerinden ayrıldı. Türk Dünyası Kurultayı da olaysız bir şekilde sonra erdi.



Yüzbaşı Kağan Bozok hastanedeki tedavisinin ardından Server anne ve kız kardeşine kavuştu.



Terörist Karon ise savaş uçaklarının bombalı saldırısından kurtuldu ve sınırı geçmek için harekete geçti.



Tayin haberini alan Serdar Üsteğmen göz yaşlarına boğuldu. Kağan Bozok, Serdar ile Yıldız'ın yıldırım nikahı kıymalarını ve Yıldız'ın da Serdar ile gitmesini istedi. Serdar ve Yıldız evlendi ve yeni görev yerlerine gitti. Serdar ve Yıldız'ın diziden ayrılıp ayrılmadıkları önümüzdeki bölümlerde belli olacak.



Astsubay arkadaşının şehit olduğu haberini alan Yörük Haydar cenazeye katılmak için ailesiyle beraber yola çıktı. Haydar Yüzbaşı Karon'un adamları tarafından rehin alındı.



Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiğinde haberimizde olacak.









