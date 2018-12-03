FOX TV'de ekrana gelen Savaşçı dizisinin 56. bölümünde neler oldu? Seyfi ve Emre yaşıyor mu? Karon

FOX TV'de her Pazar 21.00'de ekrana gelen Savaşçı dizisinde heyecan veren sahneler yaşandı.



Karon'un kızı Nora, Türkmen köyünde Kılıç Timine saldırı planları düzenlediği esnada Kılıç Timi tarafından etkisiz hale getirildi.



Nora tarafından keskin nişancı tüfeğiyle vurulan Seyfi ve Emre sağ sağlim kurtuldu.



Karon'un sevgisini kazanmak isteyen kızı Nora, Kılıç Timini ortadan kaldırmak için plan yapar. Türkmen köyüne giden Nora seyfiyi sırtından, Emre'yi ise kasından vurur.



Kalbinin sağda olduğunu öğrenen Seyfi hayatta kalır ve hataneye kaldırılır. Nora ise Kılıç Timi tarafından etkisiz hale getirilir.



Kızının öldürüldüğünü gören Karon teröristlere yüklü miktarda para verir ve Kılıç Timinin üzerine yollar. Plandan haberdar olan Kopuz Albay Kılıç, Timini uyarır ve teröristlerin koordinatlarını öğrenmelerini ister. Diyarbakır'dan havalanan savaş uçakları teröristleri yok etmek için sınırı geçer. Savaş uçaklarından birisi arızalanır ve düşer. Uçaktan atlayan kadın pilot teröristlerin eline geçmemek için mücadele verir. Kılıç Timi de oilotu kuratmak için harekete geçer. Kadın pilot kurtarıldı, ancak Karon'un adamı Kağan Bozok ve kadın pilota namluyu doğrultur. Dizinin 56. bölümü böylece sona erer.



Savaşçı'nın 57. bölüm fragmanı geldiğinde haberimizde olacak.