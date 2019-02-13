banner1002
TSK'dan kara ve denizde gövde gösterisi
TSK'dan kara ve denizde gövde gösterisi
Beyaz kıtada Türk laboratuvarı
Beyaz kıtada Türk laboratuvarı
Ozan Arif hayatını kaybetti! Cenaze bilgilerini oğlu açıkladı
Ozan Arif hayatını kaybetti! Cenaze bilgilerini oğlu açıkladı
Diyarbakır'da trafik kazası: Çok sayıda yaralı var
Diyarbakır'da trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Savaşçı 63. bölüm yeni fragmanı! Savaşçı 63 bölüm fragman izle

Fox TV'de izleyiciyle buluşan Savaşçı'nın yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı

Savaşçı 63. bölüm yeni fragmanı! Savaşçı 63 bölüm fragman izle

Fox TV'de izleyiciyle buluşan Savaşçı'nın yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.

Astsubay Kıdemli Üstçavuş Selçuk Yenilmez'in teröristlerce kaçırılmasının ardından Emre ve Galip peşinden gidiyor ve takibe alıyor.

Emre ile Galip'e ulaşamayan Yüzbaşı Kağan Bozok, "İlyas, Emre ile Galip nerde" diye soruyor.

Elleri bağlı olan Astsubay Selçuk kendisini kaçıran teröristlere karşı harekete geçiyor.

Seyfi Kopuz Albay'a ulaşıyor ve "Albayım bir iz buldum ama adamlara ulaşmam" diyor. Albay Kopuz, "Seyfi bu çok acil" dedi.

Selçuk kendisini kaçıran teröristlerin suratına tükürüyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #savaşçı #Fox
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.