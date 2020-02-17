Savaşçı 93. bölüm izle... Savaşçı 94. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Her pazar sevenlerinin karşısına çıkan Savaşçı dizisi dün akşam sevenlerine heyecan dolu anlar yaşattı. Özel Kuvvetler Komutanlığı’na, kamuoyunda bilinen adıyla “Bordo Bereliler”e mensup bir timin destansı hikayesini anlatan Savaşçı, Bordo Bereliler’in seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi'nin vatanı korumasını hikayeleştiriyor. Savaşçı 93. bölüm izle... Savaşçı 94. bölüm fragmanı izle...
Savaşçı dizisinin 93. bölümünde; Kılıç Timi Turan Bayrakları altında Markus’a bugüne kadar yaptıklarının bedelini ödetmiştir. Ancak çok sayıda keskin nişancının Yüzbaşı Kağan ve Kılıç Timi’nin diğer üyelerine nişan aldıkları anlaşılınca ortalık bir anda karışır. Askerler hemen vaziyet alırken, Yüzbaşı Haydar’ın bir ayrıntıyı fark etmesi olayların seyrini değiştirecektir.
Bu arada Velid de Kılıç Timi’nin elinde olan parasını kurtarmanın derdine düşmüştür. Fakat karşısına çıkan sürpriz kişi Velid’e büyük vaatler sunarak, onu kendisiyle çalışması için ikna etmeye çalışır. Bu arada Kopuz Albay da gelen bir istihbarat doğrultusunda Ali ve Selçuk Astsubaylar’ı gizli bir göreve gönderirken, gelişecek beklenmedik olaylarla, hayatının en büyük sınavını vereceğinden habersizdir…
SAVAŞÇI 93. BÖLÜM İZLE
SAVAŞÇI 94. BÖLÜM FRAGMANI
ulusal.com.tr