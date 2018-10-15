Fox TV'de izleyiciyle buluşan Savaşçı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Savaşçı'nın 50. son bölümün bitmesinin hemen ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında şok gelişme yaşanıyor.



İşte yeni bölümden ilk bilgiler

Teröristler tarafından Kaan Bozok'tan Türk Dünyası Kurultayı'na bombalı saldırı yapılması istendi. Türk devletlerinin bir araya gelerek ordu kurma çalışmalarına karşı saldırı girişimi yapılırken, Kopuz Albay toplantı salonuna giren Kaan Bozok'u görünce şoke oldu.



İşte Savaşçı yeni bölüm fragmanı...







Son bölümde neler yaşandı?

Savaşçı son bölümde, Kaan Bozok'un vurduğu Türk askerleri olmadığı ortaya çıkarken, Kopuz Albay ise Kaan Bozok'la ilgili gerçeklerin peşine düştü.

Kılıç Timi helikopterde 3 Türk askerinin Azerbaycan’da suikaste uğradığı haberini alırlar. Kaan Yüzbaşının da tekrar öldürüldüğünü duyunca çok şaşırırlar. Kaan Yüzbaşı yeni görevi için harekete geçer.

Kaan Bozok’un arkadaşlarına yaptığı suikast sonrasında Halil Albay, olanı biteni öğrenmek için dışarı çıkmak ister. Azeri subay müsade etmez. Ancak zorla dışarı çıktığında neler olduğunu öğrenmeye çalışır. Acı gerçeği Teğmen Çiğdem Halil Albay’a haykırır. Emre, Serdar ve Haydar vurulmuştur. Bu arada Cevher Albay, durumu soran Halil Albay’a neler olduğunu anlatır. Aslında askerleri vurulmamıştır. Cevher Albay ısrarlı sorular karşısında ser verip sır vermez. Vurulan 3 kişi aslında Cevher Albay’a suikast yapmak için gönderilmiş kişilerdir.



