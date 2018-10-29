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Savaşçı neden yayınlanmadı? Savaşçı 52. yeni bölüm fragmanı ve ön izleme! Kağan Bozok yaşıyor mu?

Fok TV'de izleyiciyle buluşan Savaşçı dizisinin bu haftaki bölümü neden yayınlanmadı? Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Savaşçı neden yayınlanmadı? Savaşçı 52. yeni bölüm fragmanı ve ön izleme! Kağan Bozok yaşıyor mu?

Fox TV'de izleyiciyle buluşan Savaşçı dizisinin bu hafta ekrana gelmemesi "maddi sorunlar" mı var sorusunu akıllara getirdi.

Savaşçı dizisinin hayranları 28 Ekim Pazar günü Fox TV'yi açtığında hayal kırıklığına uğradı. Her Pazar akşamı saat 20.00'de yeni bölüm ile izleyiciyle buluşan Savaşçı dizisi dün akşam ekrana gelmedi.Peki Savaşçı yeni bölüm neden yok? Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Fox TV resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Savaşçı'nın 4 Kasım 2018 Pazar günü ekrana geleceği açıklandı.

52. bölüm fragmanı


Son bölümde neler olmuştu?
Kağan'ın içinde olduğu bombalı aracın infilak etmesiyle, Çiğdem ve Bahtiyar büyük bir şok yaşarlar. Kağan'ın akibetini öğrenmek için endişeyle patlayan aracın yanına koşarken, Leyla ve adamları da bölgeden uzaklaşmak için harekete geçmişlerdir.


Kağan Bozok yaşıyor mu?
 52. Bölüm ön izleme Savaşçı'nın YouTube hesabında yayınlandı. Kağan Bozok annesine ve kardeşine kavuşuyor. 


 

Etiketler; #savaşçı #Kağan Bozok
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