FOX TV'de izleyiciyle buluşan Savaşçı'nın 55. yeni bölümünde neler yaşandı? Yörük Haydar yaşıyor mu? General Kutalmış kurtuldu mu? Savaşçı 56. yeni bölüm ön izleme ve fragmanı yayınlandı mı?

FOX TV'de ekrana gelen Savaşçı'nın yeni bölümünde General Kutalmış Paşa'ya Karon'un adamları tarafından suikast düzenlenme girişiminde bulunuldu. Kutalmış Paşa ve korumaları saldırıya karşılık verdi. Kutalmış Paşa ve korumalarının mermilerinin bittiği anda Teğmen Çiğdem ve askerler saldırganları etkisiz hale getirdi.



Yörük Haydar'ın vücuduna enjekte edilen sıvının ne olduğunu öğrenmek için zamanla yarışıldı. Seyfi Karon'un kızını bir mekana götürüp Karon ile görüntülü görüşme yaptı. Seyfi Koron'a sıvının ne olduğunu söylemediği taktirde kızını öldüreceğini söyledi.



Karon'dan sıvının ne olduğu öğrenildi ve Yörük Haydar iyileşti ve taburcu olup ailesine kavuştu.



Kopuz Albay Seyfi'ye bir teröristi bulması için yeni görev verdi ve sınırı geçmesi için talimat verdi.



Yörük Haydar'ın hastaneden kurtulmasının ardından Türk Dünyası Birliklerinin de katıldığı eğlence düzenlendi. Etkinlikte Çırpınırdın Karadeniz şarkısını seslendiren Azerin sahne aldı.



Savaşçı Timi 2 uzman çavuşu kaçıran, terör örgütünün üst düzey ismini Celal kod irimli teröristi etkisiz hale getirmek için Kerkük'e operasyona gitti.



Teröristler tarafından esir alınan 2 uzman çavuş kurtarıldı ve üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.



Üst düzey teröristi izlemek için Kopuz Albay tarafından görevlendirilen Seyfi, Kılıç Timi'ne kavuşacağı anda keskin nişancı terörist tarafından hedef alındı ve yaralandı.





