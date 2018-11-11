FOX TV'de izleyicile buluşuşan Savaşçı dizisinin 53. bölümünde neler oldu? Yörük Haydar kurulan hain plan sonrası Karon tarafından esir alınmıştı. Peki Yörük Haydar ölüyor mu?Yüzbaşı Yörük Haydar Karon'un elinden kurtuldu mu? Savaşçı 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yüzbaşı Kağan kendisine gelen paketten Karon’un parası çıkınca hemen harekete geçer. General Kutalmış ve Albay Kopuz ise Karon’un Yüzbaşı Haydar’ı kaçırdığını ima ettiği tehdit telefonuyla karşı karşıya kalmışlardır. Kopuz Albay hemen Haydar’a ulaşmaya çalışırken, karargah da alarma geçti.



Server annenin yeğeni Birsen'i karşılamaya giden Kubilay, Birsen'e ilk görüşte tutulur.



Kılıç Timi de Yörük Haydar’ı kurtarmak için zamana karşı yarışmak zorundadır. Kılıç Timi'nin pusuya düşürüldüğünü öğrenen Albay Kopuz hemen harekete geçer ve Türk dünyası askerlerinden oluşan bir tim ile Kılıç Timi'ni kurtarmak için helikoptere atlayıp bölgeye gider. Mühimmatı biten Kılıç, Albay Kopuz ve askerler tarafından kurtarılır.



Yüzbaşı Kağan Bozok, Albay Kopuz'dan sınırı geçmek için izin ister. Albay Kopuz karşının ABD askerleri olduğunu söyler. Kağan Bozok sızabileceğini söyler ve izni alır.



İdam sehbasına çıkarılan Yörük Haydar'ı gören Kılıç Timi zamana kadarşı yaraşır. Yüzbaşı Kağan Bozok Astsubay'dan ibi vurmasını ister, ancak mesafe uzun olduğu için Astsubay ipi vuramaz.



İpin vurulmadığını öğrenen Kağan Bozok koşarak Haydar'ın olduğu binaya doğru koşar. Savaşçı 53. bölüm böylece sona erdi.



Savaşçı 54. bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde olacak.



