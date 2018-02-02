Fox TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Savaşçı'nın 30. yeni bölümünde neler olacak? Temo ölecek mi? İşte Savaşçı 30. yeni bölüm fragmanı

Fox TV'de ekranlara gelen Savaşçı 30. yeni bölümünde neler olacak. Yeni fragman yayınlandı.



Pazar günü ekranlara gelecek olan Savaşçı 30. yeni bölüm fragmanı dizinin YouTube hesabından yayınlandı.



Savaşçı 30. yeni bölüm 4 Şubat 2018 pazar akşamı Fox Tv'de olacak. İşte Savaşçı 30. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölümden ayrıntılar.



Yüzbaşı Kağan Bozok, Temo'yu ele geçirdi. Bozok, 'Turan Hüseyinoğlu için Teğmen Murat Gündoğdu için döktüğün her damla kan için yüce Türk milleti için' sözleri üzerine...

Yüzbaşı Haydar Bozkurt Pkk'lı teröritlerce esir alınır. Yüzbaşı Kağan Bozok ise silah arkadaşını kurtarmak için eline silahı alır ve...



SAVAŞÇI 30. BÖLÜM FRAGMANI



