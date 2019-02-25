Savaşçı’nın 64. son bölümünde neler oldu, Yörük Haydar ve Selçuk Astsubay yaşıyor mu? Savaşçı Timi kumpası bozabilecek mi?

İşte Savaşçı’nın ekrana gelen son bölümünde yaşananlar;

elçuk astsubay, Yörük Haydar’ın yardımıyla üzerindeki bombadan kurtuldu. Döküm duş küvetini bombaya karşı siper haline getiren Yörük Haydar, Selçuk’un üzerindeki bombayı hızla çıkarır ve uzağa atar. Bombanın patlamasının ardından dışarda bekleyen Kılıç Timi panikle binaya girer. Uzun uğraşlar sonucu üst kata çıkan tim, Yörük Haydar ve Selçuk’un yaşadığını görünce rahat bir nefes alır. Albay Kopuz birlikteki astsubayına helikopterin hızla Kılıç Timine ulaşmasını ve kararmaya getirmesini iletir.



Karargaha dönen Kılıç Timini bekleyen asıl tehlike bundan sonra başlar.

Gelen mesaj sonrası paniğe kapılan Albay Kopuz kardeşi Murat’ın tehlikede olduğunu düşünerek hızla kumarhaneye gider. Kopuz, Kağan Yüzbaşı ve Yörük Haydar’a dışarıda beklemelerini söyler. Polis sirenlerini duyan Kağan Yüzbaşı komutanını arar ve hızla çıkmasını ister. Polisleri karşısında gören Albay Kopuz, “Evlat benim anlatmam uzun sürer, Murat’ın canı tehlikede onu kurtarın” der. Kağan ve Yörük Haydar Murat’ı kurtarmak için hemen yola koyulur. Kendilerini bekleyen tehlikeden habersiz eve giren Haydar ve Kağan odaya gider. Kağan ve Haydar’ın girmesinin ardından odanın kapısı kapanır. İçeriye verilen duman sonrası baygınlık geçiren iki yüzbaşı yere yığılır. Kağan ve Haydar’ın yere yığıldığını gören düşmanlar bağladıkları iki kişiyi Kağan ve Haydar’ın elini tutup onların silahlarıyla öldürür, daha sonra polise haber verir. Ayılan Kağan ve Haydar bir anda polis baskınını görünce şaşırır ve kumpası anlar. Polisin yere çökün der ve elelerini kelepçeler ve karakola götürür.



Tehlikeden habersiz olan başka bir isim ise Bayram Bayat eve gitmek için Karargah girişine taksi çağırır. Taksicinin tanıdık olmadığını gören Bayram astsubay, “sen yeni misin” diye sorar. Taksicinin “evet” cevabının ardından yola koyulurlar. Yolda gördüğü kaza sonrası hemen taksiyi durduran Bayat, ağlayan kadının “hemen beni havalimanına götürür müsünüz” cevabı sonrası arabaya alır. Arka koltuğa binen kadın Bayram Astsubayı şırınga ile bayıltır ve otele götürür. Yatağa yatırdığı Bayat ile görüntülerini çeker ve internete servis eder. Ayıldığında eşinin adını sayıklayan Bayram çevreye bakınca “ulan sizin Allah belanızı versin” der ve hızla üzerini giyinip karargahın yolunu tutar. Karargaha ulaşınca komutanının yanına giden Bayram görüntüleri görünce şok geçirir. Albay Kopuz, “yatakta görüntülerinin olduğu kadın Rus istihbaratından deniliyor evlat, askeri casusluktan da yargılanacaksın” der.



Galip ve Emre ise gece barında iki kadınla tanışır ve dans eder. Kadınlar Galip ve Emre cebine uyuşturucu madde koyar. Polis baskını sonrası üzeri aranan Galip ve Emre ceplerinden çıkan uyuşturucu sonrası kumpası anlar. Gözaltına alınan Galip ve Emre serbest bırakılmalarının ardından gittikleri karargahtan üsteğmen nezaretinde içeri alınır. Açığa alındıklarını öğrenen Galip ve Emre eve gider. Mahkemeye çıkarılmak için polis otosuna bindirilen Yörük Haydar ve Kağan Yüzbaşı’nın olduğu aracın önü bir kamyonet tarafından kesilir ve polisler şırınga isle etkisiz hale getirilir. Yörük Haydar Kağan yüzbaşıya, “babalar kırk satır mı, kork katır mı” der ve dizinin bu bölümü sona erer.