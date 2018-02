Fox TV'de izleyiciyle buluşan Savaşçı'nın son 31. Bölümde neler yaşandı? Savaşçı son bölümün ardından 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanınca sayfamızdan izleyebilirsiniz. Yeni düşman Kuzgun

Fox TV'de izleyiciyle buluşan Savaşçı'nın son bölümünde yeni düşman Kuzgun'un planları, Pia'nın Kopuz albayı öldürmeye çalışması yer alıyor.



İşte yaşananlar;



Kılıç Timi’nin yeni düşmanı Kuzgun!

Teo'nun öldürülmesinin ardından Savaşçı yeni bir bela ile karşı karşıya kalıyor. Kuzgun, Kılıç Timi’nin karşısına çıkaracağı ekibini yeniden topluyor. Türkiye'ye girme planları yapan Kuzgun kamyonet kasalarında girmeyi denemek üzereyken gelen telefonla planı değiştirir. General Kutalmış ve Kılıç Timi’nin geldiğini öğrenen Kunduz, Türkiye’ye geçmekten vazgeçti.





Murat Teğmen uğurlandı

Yeni bölümde Kılıç Timi, Murat Teğmen’e saygı nöbeti tuttu ve son yolculuğuna uğurladı.

Albay Halil İbrahim Kopuz törende yaptığı konuşmada, "Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun! Onların bıraktığı bayrağı canımız pahasına taşıyacağız." dedi.





Turan Hüseyinoğlu’nun bilekliği Yüzbaşı Kağan'a takıldı

Albay Kopuz taşıdığı emaneti sonunda devrediyor.

Turan Hüseyinoğlu’nun bilekliğini, onun kanını yerde bırakmayan Yüzbaşı Kağan takıyor.





Doğan Bayındır Bordo Bereli olmak istiyor.

3 yıldır asker olduğunu ve emekliliğine az kaldığını söyleyen Doğan Bayındır Bordo Bereli olmak istediğini Çiğdem Teğmen'e iletiyor.





Serdar sonunda Kağan'a Yıldız'ı sevdiğini söyledi

Günlerdir söylemeye çalışan ve her defasında geri fites yapan Serdar Üsteğmen sonunda Yıldız'ın abisi Kağan Bozok'a açılır.

Serdar'ın Yıldız'ı seviyorum demesiyle Kağan çıldına döner ve evi terk eder.

Kağan, Yıldız'a tepki gösterip "beni arkadamdan vuranlardan hesap soracağım" dedi.





Kopuz Albay gerçeği öğrendi

Pia’nın onu öldürmeye çalıştığını anlayan Kopuz Albay çok öfkelendi ve Pia'yı bulmak için dükkanına gitti.

Albay Kopuz Pia'nın dükkanı devredip kaçtığını öğrenmesinin ardından Pia'nın evine gitti.



Kapıyı tekme ile açan Kopuz Albay, Pia'yı evde de bulamıyor.



Her yerde Pia'yı arayan Kopuz Albay, Kağan'ın yanına gider ve onunla dertleşir.



Albay Kopuz komutanı General Kutalmış Paşa'ya, Pia'nın kendisini öldürmeye çalıştığı bilgisini verir.



Kutalmış Paşa Kopuz albaya, "Bu kadın seni öldürmeye çalışmış, yaralı bırakmasına kesinlikle izin verme" dedi.





Kutalmış Paşa sınır dışına geçiyor

Kılıç Timi'nin izni çabuk bitiyor.Kutalmış Paşa Kılıç Timi’nin hazır olması talimatını veriyor.

Kılıç Timi ise Kuzey Irak’ta bir üs bölgesini ve Türkmen köyünü ziyarete gidecek olan Kutalmış Paşa’ya refakat etmek üzere göreve çıkar. Türk Özel Kuvvetleri’ne mensup bir General’in bölgeye geldiğini öğrenen Kuzgun fırsatı kaçırmaz. Fakat Çiğdem Teğmen’in bir ayrıntıyı farketmesiyle gerekli güvenlik önlemini alan Kılıç Timi, Kuzgun ve adamlarıyla büyük bir çatışmaya girer. Her şeye rağmen General’i öldürmeye kararlı olan Kuzgun’un önce Kılıç Timi’ni bertaraf etmesi gerekecektir.