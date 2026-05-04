Şebnem Ferah konseri ne zaman? Şebnem Ferah 3 Haziran 2026 İstanbul konseri

Türk rock müziğinin güçlü isimlerinden Şebnem Ferah, uzun süredir devam eden sessizliğini bozabilecek bir paylaşımla yeniden gündemin merkezine oturdu. Sanatçının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yer alan “03.06.2026 İstanbul” ifadesi, hayranları arasında büyük heyecan yarattı.

ŞEBNEM FERAH NE PAYLAŞTI?

Yıllardır sahnelerden uzak bir yaşam süren Ferah’ın bu paylaşımı, olası bir dönüşün sinyali olarak yorumlandı. Net bir açıklama yapılmaması ise merakı daha da artırdı.

Sanatçı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek… O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere”

ŞEBNEM FERAH KONSERİ NE ZAMAN 2026?

Paylaşımda yer alan tarih kısa sürede gündem olurken, bu günün sanatçının doğum günü olması dikkat çekti. Bu detay, paylaşımın özel bir etkinliğe işaret edebileceği yorumlarını güçlendirdi.

ŞEBNEM FERAH KONSER Mİ VERECEK?

İstanbul vurgusu yapılan paylaşımın ardından gözler konser ihtimaline çevrildi. Organizasyonun Artı1 tarafından düzenleneceği ve KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleştirileceği yönünde bilgiler konuşulmaya başlandı.

Uzun süredir yeni albüm ya da sahne performansıyla gündeme gelmeyen Ferah’ın bu hamlesi, müzik dünyasında da dikkatle takip ediliyor. Sanatçının önümüzdeki günlerde yapacağı açıklama merakla bekleniyor.