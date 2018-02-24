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Şelaleyi çeken adamın ikinci videosu: Elazığ Palu'da tarihi köprü

Şelaleyi çektiği video sonrası internette fenomen olan adam, yeni bir video çekti. Videoda Elazığ'ın Palu ilçesinde tarihi köprüyü çekti. Fenomen olan ismin yeni videosu da sosyal medyanın gündeminde

Sık sık "Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz" ifadelerini kullanarak bir şelale önünde video çeken adam, internette fenomen olmuştu.

Videosu çok konuşulan adam, yeni bir video çekti.

İkinci video, Elazığ’da bulunan tarihi Palu Köprüsü'nde çekildi.

Çekilen ikinci video da sosyal medyada çok konuşulanlar arasında.

ulusal.com.tr

Etiketler; #şeşale #Elazığ #palu
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