Selin Şekerci'den üzücü haber!

Ciddi bir hastalık süreci geçirdiğini belirten Şekerci, 15 gündür influenza virüsüyle mücadele ettiğini ve bu sürecin oldukça zorlu geçtiğini ifade etti.

“Melekler Korusun” ve “Kaçak Gelinler” gibi dizilerle tanınan Selin Şekerci, yaşadığı sağlık sorunlarını şu sözlerle paylaştı:

“Selamlar… 15 gündür korkunç bir hastalık süreci yaşıyorum. Stres, çocukluğumdan beri lanetimdir ve bağışıklığımı tamamen çökertiyor. Allah kimsenin başına vermesin… Geçmeyen ateş, ağrılar, mide bulantıları… Covid’e adeta taş çıkaran bir salgın. Bağırsaklar iflas etti. ‘İyileştim’ derken ertesi gün başka bir sürprizle uyanıyorum. Doludizgin bir virüs bu!”

Şekerci, hastalığın etkisiyle yüzünde rozaların arttığını da belirterek son fotoğrafında bu yüzden filtre kullandığını esprili bir dille takipçilerine aktardı.

“Sağlık her şeyin başı”

Paylaşımını, “Özetle: sağlık çok önemli!” diyerek sonlandıran ünlü oyuncu, takipçilerine sağlıklarına dikkat etmeleri çağrısında bulundu. Paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, yorumlarda geçmiş olsun dilekleri yağdı.