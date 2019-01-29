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Sena ve Mahsun karşı karşıya! Çukur 51. yeni bölümden ilk sahne (Çukur 2. Sezon 18. Bölüm)

Show TV’de izleyiciyle buluşan Çukur dizisinin 51. yeni bölümünden 51. bölüm ilk sahne yayınlandı

Sena ve Mahsun karşı karşıya! Çukur 51. yeni bölümden ilk sahne (Çukur 2. Sezon 18. Bölüm)

Çukur'un 51. bölümünden ilk sahne yayınlandı.

Geçtiğimiz bölümde Sena'yı karşısına alan Selim "gece apartmanın kapısında konuştuğun adam kimdi" diye sormuştu.

Fikret diye bildiği kişinin Masum olduğunu öğrenen Sena büyük şok yaşamış ve Masum'u bulmaya gitmişti.

Dizinin YouTube hesabından paylaşılan yeni bölümden ilk sahnede Sena kendini Fikret olarak Masum ile karşı karşıya geliyor.

Kapıdan içeri giren Sena, arkası dönük olan Masum'a sesleniyor ve silahı doğrultuyor.

Masum elindeki kar küresini yere düşürüp kırıyor.

Sena’nın neler yapacağı merakla bekleniyor.

İşte yeni bölümden ilk sahne
 

Etiketler; #show tv #çukur
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