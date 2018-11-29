Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, bugünkü köşesinde oldukça dikkat çeken bir konuyu yazdı.

Eyüboğlu, Beyoğlu'nda tesadüfen karşılaştığı Şener Şen'le konuştuğunu ve neden dizi projelerinde yer almadığını sordu. Usta oyuncu gelen dizi senaryolarını bile okumadan reddediğini açıkladı.



Beyoğlu’ndaki bir işkembe salonunda tesadüfen karşılaştığımız Şener Şen’le bir yandan çorbalarımızı içerken diğer yandan da uzun uzun sohbet ettik.



Şener Abi’nin “Off the record” dediği konular aramızda...



Gelelim serbest alanlara...Sekiz yılda sadece iki film çeken Şen, çok az teklif geldiğini, gelenlerin de içine sinmediği için oynamadığını söyledi.



“Dizilerde niye yoksun?” diye sorduğum oyuncunun yanıtı şu oldu: “Film senaryolarını okuyorum, ama dizilerden gelen teklifleri senaryoları bile okumadan reddediyorum. Üç saatlik dizi mi olur? Ne zaman ki süreler ‘İkinci Bahar’ı yaptığımız dönemdeki gibi olur, insanlar insani şartlarda çalışır, o zaman neden olmasın?”



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