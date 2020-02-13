Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan Kaan Kalyon ile yeni bir aşka yelken açtı

Serdar Ortaç ile 2019 yılında tek celsede boşanan Chloe Loughnan'ın, arkadaş çevresi tarafından tanıştırıldığı Kaan Kalyon ile ilişki yaşadığı iddia edildi.

Kanal D ekranlarına gelen 2. Sayfa programında bugün gündeme getirilen konu da, İstanbul Emirgan'daki bir mekanda yakın arkadaşları tarafından tanıştırılan ikilinin enerjilerinin hemen tuttuğu ve ilk günden yakınlaşmaya başladıkları iddia edildi. Loughnan ile Kalyon ikinci kez aynı mekanda görüntülenince aşk iddiaları da güçlendi.

Serdar Ortaç'ta bir süredir birlikte görüntülendiği meslektaşı Seçil Gür ile aşk yaşamaya başladığını, "Yeni bir parça için bir araya geldik ama aramızdaki enerji çok yüksekti. Bu da ikimiz için aşka dönüştü şu an çok mutluyuz" diyerek açıklamıştı.



ulusal.com.tr