Serdar Ortaç'tan kumarda kaybettiği varlıklarını açıkladı: "Yok artık!" dedirtti

Serdar Ortaç, kumar yüzünden neler kaybettiğini ilk kez bu kadar açık bir şekilde anlattı. Ünlü pop şarkıcısı, yıllar içinde birikimlerini kumar borçları yüzünden kaybettiğini ve elinde sadece şu an oturduğu evin kaldığını söyledi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Serdar Ortaç'tan kumarda kaybettiği varlıklarını açıkladı: "Yok artık!" dedirtti
Yayınlanma:

Serdar Ortaç, kumar yüzünden neler kaybettiğini ilk kez bu kadar açık bir şekilde anlattı. Ünlü pop şarkıcısı, yıllar içinde birikimlerini kumar borçları yüzünden kaybettiğini ve elinde sadece şu an oturduğu evin kaldığını söyledi.

Alkolü bıraktığını açıklayan Ortaç, Serbest Vuruş isimli YouTube programında geçmişe dair pişmanlıklarını dile getirdi.

Ortaç, "Kumar yüzünden neler kaybettiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"10-15 ev kaybettim"

"Rakam veremem, çünkü bugünkü parayla karşılaştırmak mümkün değil. Ali Sami Yen Stadı'nın yanında bir gökdelenim vardı. Şimdi elimde bir tek oturduğum ev kaldı, onun da borçları var. Ama olsun, sağlığım en önemlisi."

Serdar Ortaç’ın uzun süredir MS hastalığıyla mücadele ettiği biliniyor.

Okullardaki temizlik sorunları 3 haftadır devam ediyor! AK Parti iktidarı sorunları çözemiyorOkullardaki temizlik sorunları 3 haftadır devam ediyor! AK Parti iktidarı sorunları çözemiyorEğitim
serdar ortaç mal varlığı
Günün Manşetleri
Yunan 4 günde 2. kez Türk plajına girdi
Özgür Özel, ABD'ye gidiyor
Kars'ta otelde büyük yangın
Şehit polisin eşinden yürek burkan veda
3 terörist etkisiz hale getirildi
Lübnan'da can kaybı 492'ye yükseldi
12 şehirde FETÖ operasyonu
Suç örgütlerine darbe! 160 gözaltı
Erdoğan'dan ABD ile ilişkiler hakkında açıklama
Erdoğan, ABD'de Olaf Scholz'u kabul etti
Çok Okunanlar
Narin Güran cinayetinde gelişme: Yeni deliller ortaya çıktı! Narin Güran cinayetinde gelişme: Yeni deliller ortaya çıktı!
İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı
TikTok fenomeni Kübra Aykut intihar etti TikTok fenomeni Kübra Aykut intihar etti
6 büyüklüğünde deprem meydana geldi 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Erdoğan ile Pezeşkiyan, ABD'de bir araya geldi Erdoğan ile Pezeşkiyan, ABD'de bir araya geldi