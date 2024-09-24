Serdar Ortaç'tan kumarda kaybettiği varlıklarını açıkladı: "Yok artık!" dedirtti

Serdar Ortaç, kumar yüzünden neler kaybettiğini ilk kez bu kadar açık bir şekilde anlattı. Ünlü pop şarkıcısı, yıllar içinde birikimlerini kumar borçları yüzünden kaybettiğini ve elinde sadece şu an oturduğu evin kaldığını söyledi.

Alkolü bıraktığını açıklayan Ortaç, Serbest Vuruş isimli YouTube programında geçmişe dair pişmanlıklarını dile getirdi.

Ortaç, "Kumar yüzünden neler kaybettiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"10-15 ev kaybettim"

"Rakam veremem, çünkü bugünkü parayla karşılaştırmak mümkün değil. Ali Sami Yen Stadı'nın yanında bir gökdelenim vardı. Şimdi elimde bir tek oturduğum ev kaldı, onun da borçları var. Ama olsun, sağlığım en önemlisi."

Serdar Ortaç’ın uzun süredir MS hastalığıyla mücadele ettiği biliniyor.