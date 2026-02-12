Sevdiğim Sensin 1. bölüm canlı izle: Star TV Sevdiğim Sensin ilk bölüm izle

Ay Yapım imzalı, hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan ve yönetmenliğini Gökçen Usta’nın üstlendiği Sevdiğim Sensin, ilk bölümüyle bu akşam 20.00’de Star TV’de ekrana geliyor.

Dizinin hikâyesinde, bir dağ kulübesinde doğup büyüyen Dicle’nin acımasız ağabeylerinin baskısı yüzünden tutsak bir hayat sürmesi dikkat çekiyor. Annesiyle yaşadığı kulübenin bahçesinden öteye hiç çıkmamış olan Dicle, dünyaya yabancı bir yaşam sürerken bölgede yaşanan deprem sonrası yolu Erkan’la kesişiyor.

İstanbul’daki konforlu hayatını geride bırakıp vicdan borcuyla askerlik yapan Erkan ile Dicle’nin yolu, kaderin kanla bağladığı bir olayla birleşiyor. Erkan, Dicle’yi töre cinayetinden korumak için onunla evlenmek zorunda kalıyor. Dicle saf kalbiyle bu evliliği gerçek sanırken, Erkan’ı asker dönüşünde ailesinin planladığı başka bir evlilik bekliyor.

Erkan, Dicle’nin hayatını kurtarmak için okuma yazma dahi bilmeyen genç kızı İstanbul’a götürmek zorunda kalıyor. Dicle, İstanbul’daki yepyeni dünya karşısında bocalarken, Erkan ailesine bu zoraki evliliği nasıl açıklayacağını düşünmek zorunda kalıyor.

SEVDİĞİM SENSİN OYUNCU KADROSU

Sevdiğim Sensin’in kadrosunda Aytaç Şaşmaz, Helin Kandemir, Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Gökhan Soylu, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler rol alıyor.

SEVDİĞİM SENSİN 1. BÖLÜM CANLI İZLE

Sevdiğim Sensin, ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Star TV ekranlarında yayınlanacak. Dizi, yayın saatinde Star TV’nin canlı yayın ekranı üzerinden de izlenebilecek.