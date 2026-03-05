Sevdiğim Sensin 4 bölüm izle STAR TV | Sevdiğim Sensin yeni bölüm tek parça izle

Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin 4. bölümünü canlı izlemek isteyen seyirciler, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri merak ediyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aldur ailesi dışında kimsenin bilmediği Dicle ve Erkan evliliği, Tahir aracılığıyla basına sızdırılır ve kısa sürede tüm ülkeye yayılır. Bu haber Burçin için hayatının en büyük şoklarından biri olur.

Dicle ise Erkan’ın imzalattığı belgenin boşanma kâğıdı olduğunu öğrenince yıkılır. Kandırılmış olmanın acısıyla gururu incinir, onuru kırılır. Artık o da bu evliliği bir an önce bitirmeye kararlıdır ve Aldur ailesine hiçbir zorluk çıkarmayacaktır.

Erkan bir yandan haberi sızdıranı bulmaya çalışırken bir yandan da Burçin’e gerçeği anlatıp aralarını düzeltmeye çalışır. Ancak bu kez şart koyan Burçin olur.

Burçin, nişanın hemen yapılmasını ve tüm ülkeye “esas gelinin” kendisi olduğunu göstermeyi ister. Bunun gerçekleşmesi için ise Dicle’nin nişan gecesinde evliliğin formalite olduğunu açıklaması gerekecektir.

Magazin kameralarının gölgesinde gerçekleşen nişan töreni, Dicle’nin herkesi şaşırtan açıklamasıyla bambaşka bir boyut kazanır. Dicle’nin hayat hikâyesi herkesin içine işler; evliliğin mecburi olduğunu söylediği anlar ise kendi kalbini paramparça eder.

Gecenin sonunda Dicle’nin kendi hayatı adına aldığı beklenmedik karar, Erkan’ın içine düşen huzursuzluğun başlangıcı olacaktır.

SEVDİĞİM SENSİN 4. BÖLÜM CANLI İZLE

Sevdiğim Sensin dizisinin 4. bölümü 5 Mart Perşembe akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında yayınlanacak. Diziyi canlı izlemek isteyen izleyiciler, Star TV’nin televizyon yayını ve resmi dijital platformları üzerinden bölümü takip edebilecek.