Sevdim Seni Bir Kere 112. bölüm izle... Sevdim Seni Bir Kere 12 Şubat Çarşamba

Hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan Sevdim Seni Bir Kere dizisinde; Hapisten kaçmaya çalışan Ozan'ı koğuş arkadaşı Gökhan gammazlar. Tarık ile Hediye'nin aşkı ise dolu dizgin devam etmektedir. Tarık, Yaşar'dan Hediye'yi isteyerek artık evlenmek istediğini söyler.

Şule ise Aslım'ın oyununa gelir. Hem Aslım tarafından hem de Berçin tarafından tehdit edilen Şule ne yapacak? Eylül ise gazetedeki vefat ilanını görür. Eve giden Eylül, Melek ile karşılaşır. Melek yine Eylül'ü doldurmak için elinden geleni yapar. Eylül ise Yağız'ın yanından ayrılmaz.

SEVDİM SENİ BİR KERE 112. BÖLÜM İZLE

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