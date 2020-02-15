Sevdim Seni Bir Kere 114. bölüm izle... Sevdim Seni Bir Kere yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 

Sevdim Seni Bir Kere'de dün; Şule, Aslım'ı kuklası gibi oynatır. Bu sırada hapisten kaçan Ozan hemen Aslım'a koşmak ister fakat karşılaştığı sahne Aslım'ın Fatih'le nişanıdır. Berçin ise bu durumdan çok mutludur. Nişanda DJ'lik bile yapar. Hediye ile Tarık ise evliliğe attıkları ilk adımı herkesle paylaşır.

Yağız ve Eylül'ü bir apartmanda temizlik görevliliği yaparken basan anneleri, yardım etmek ister fakat Yağız çok gururlu davranır. Çiftin yerlerini öğrenen Melek, Koray'a haber verir.

SEVDİM SENİ BİR KERE 114. BÖLÜM İZLE

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