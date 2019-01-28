Show TV'de yayınlanan Çarpışma dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. 8. yeni bölümden özel sahnelerin yer aldığı fragmandan önce ön izleme de yayınlanmıştı. Çarpışma dizisinin 8. yeni bölümünde, Veli "Birisi ölecek" diyor. Peki, Veli'nin seçeceği kişi kim? İşte Çarpışma 8. yeni bölüm fragmanı izle

Veli’nin zorlaması ile kocası Galip’in ölümünde pay sahibi olan Zeynep şoka girer. Kadir, Zeynep’i şefkatle sarıp sarmalar. Kadir, Zeynep, Cemre ve Kerem hayatlarının akışını değiştiren o büyük kazadan sonra, ilk kez aynı masada biraraya gelirler. Bu birliktelik, onların artık bir aile olmalarının da ilk adımı olacaktır.Diğer yanda ise, Veli ile Selim’in safına Demir de katılır. Adalı, Veli’nin bir zaafını yakalar, Aylin’i kurtarmak için bir plan yapar ve Veli’nin yerini tespit eder. Aralarında ölümcül bir çatışma çıkar ama Kadir, Aylin’i kurtarmayı başarır. Veli’den de annesinin yaşadığını öğrenir. Üstelik Veli, Kadir’in annesinin yerini de bilmektedir. Adalı öğrendikleri karşısında şoke olur. Yakup, Belma ve Demir’e şantajını sürdürür. Ama Belma, Yakup’a bambaşka bir teklifte bulunur.Kadir ile Kerem, Yakup ve arkadaşlarıyla kendi usullerince, yumruk yumruğa hesaplaşır. Adalı ile Veli arasındaki savaşta artık ok yaydan çıkmış, devreye daha başka isimler de girmiştir. Ve Adalı, düşmanlarının, bundan sonra üzerlerine daha acımasızca geleceklerinin, onları hayatlarıyla sınayacaklarının çok farkındadır.Selim Gür Haydar Müdürün yanına gelerek Kadir ile ilgili suç duyurusunda bulunduğunu söyler. Bu sırada orada bulunan Kadir’e dönen Haydar olayın aslını öğrenmeye çalışır. Kadir olanları kendince anlatır. Haydar Müdür Veli Cevher dosyasını ondan alır.Kadir, eve gelir. Zeynep’e Veli dosyasının kendisinden alındığını söyler. Bir masa etrafında oturan Zeynep, Kerem ve Cemre’ye bundan sonra neler yapacaklarını anlatmaya başlar. Kadir Kerem ve Cemre’nşin kendilerinden birşeyler sakladığını söyleyerek gerçekleri açıklamalarını ister. Kerem olanları anlatır ancak soygunun olduğu gece Belma ile beraber olan kişinin kim olduğunu açıklamakta terddüt eder. Cemre Kerem’e o kişinin Demir olup olmadığını sorar. Kerem açıklamak zorunda kalır.