Show TV'de ekranlara gelen Çukur'un 51. bölümünde Yamaç'ı vuran belli oldu mu? "Yamaç kim vurdu" sorusu cevabını buldu. Yamaç'ı kim vurdu, hain kim? Yamaç iyileşti mi?

Yeni bölümde neler oldu?



Hastaneden çıkan Yamaç

Yamaç'ın hastanede olmadığını gören Sena, İdris ve Emmi'ye hesap soruyor. Fenalaşan Yamaç hastaneye kaldırıldı.

Sena Cumali ve Vartolu'ya Yamaç'tan uzak durun diye bağırıyor. Cumali ve Vartolu'yu mezarlığa çağıran İdris, "kaldığınız yerden devam edin" diye bağırdı. İdris, Cumali ve Vartolu'ya tokat attı.

İdirs Vartolu'ya "bugün olsa Kahraman'ı tekrar vurur muydun" diye sordu. Vartolu "asla yapmazdım baba" yanıtı verdi. Vartolu "şimdi pişmanım desem ne fayda, gideni geri getirebilecek mi" dedi.

Çeto ve Mahsun'un Çukur planları devam ediyor.

İdris'in "ben ölünceye kadar bu konu bitmiştir, ben öldükteb sonra ne yaparsanız yapın" demesinin ardından Vartolu ve Cumali mezarlıktan ayrıldı.

Sena hastanede yatan Yamaç'ın başında göz yaşı döküyor. Gözlerini açan Yamaç "canım" diye sesleniyor.

Selim'i karşısına alan İdris, "sen kendine acırsan kimse sana acımaz" dedi ve sarıldı. İdirs, Selim'e "benim oğlumsun" dedi.

Temizlik malzemelerini toparlayan Sultan gelinlerine "evimize dönüyoruz" dedi. Gelinlerini de yanına alan Sultan Çukur'a geri dönüyor. Yıldız'ın evde temizlik yaptığını gören Cumali şaşırıyor.



Yamaç'ı vuran Meke mi, Kemal mi yoksa Metin mi?



Aliço'nun yanına giden Selim, "sana teşekkür etmeye geldim" dedi. Selim Aliço'ya "senin yardımına ihtiyacım var" dedi.

Selim, "sen Yamaç'ın vurulduğu gece mahallede miydin" diye sordu. Aliço o gece, "Meke o gece ayakkabısında çamur vardı. Ayakkabısından çamur çıkardı" dedi. Aliço "bir de Kemal vardı, Kemal hızlı hızlı evine gidiyordu" dedi. O sırada Kemal Aliço'nun barakasına geldi. Selim Kemal'e Metin nerde diye sordu. Kemal "abim hasta abi, tüm gece kustu durdu" dedi.



Ferhat ile Meke barıştı



Berber malzemeleri alan Ferhat kamyonete yükleyip Meke'nin yanına gitti. Meke malzemeleri kabul etti ve Ferhat ile barıştı.



Yamaç Çukur'a döndü



Yamaç'ı kimin vurduğunu öğrenmeye çalışan Selim Metin'in peşine düşer ve evine kadar takip eder. Aliço'nun yanına tekrar giden Selim, "geçen saydığın isimlerin hepsinin eksiksiz saymanı istiyorum" dedi.

Hastaneden çıkan Yamaç Çukur'a tekrar döndü.



Mahsun'un kim olduğunu öğrenen sena mesaj atar ve "müsaitsen bana gelir misin konuşmaya ihtiyacım var" der.



Yamaç'ı vuran belli oldu



Yamaç'ı vuranın Metin olduğu ortaya çıktı.

Yamaç'ın evine giden Metin "böyle şeyin affı olmaz ama affet abi" der ve silahı başına dayar. Yamaç Metin'e engel olur. Yere kapanan Metin ağlar.

Metin'i karşısına oturtan Yamaç "neden Metin" diye sorar. Metin "başka çarem yoktu abi" yanıtını verir. Çeto ve Mansun'u çocuğunu kaçırdığını anlatan Metin "oğlum için" der.

Yamaç "bu meseleyi konuşacağız, şimdi git burdan" der ve Metin'i yollar.









İdris evine giden 2 kişi "Oruç reisin selamı var, bir teşrif edebilir mi" diye sordu. Arabaya atlayan İdris ve Emmi Oruç'un yanına gider.

Oruç reis nerde diye seslenen İdris, Çeto'nun "içerde" sesini duyunca döner. Karşısında Çeto'yu göre İdris şaşırır.



Cumali çılgına döndü

Yamaç, Selim, Cumali ve Vartolu Sadettin bir araya gelir.

Abilerini toplayan Yamaç "sıkıntılı durumlar var der.Yamaç "o adamların burdan gitmesi hiç birşey değiştirmeyecek" dedi.

Çeto'nun Çukur'a girdiğini öğrenen Cumali çılgına döner. Sadettin'in Çeto'nun İvan'ı vurmak için Çukur'a girdiğini söyler.



Sena Mahsun'a silah doğrulttu

Mahsun'u evine çağıran Sena kapıyı açar. Sena arkadasını dönen Mahsun'a "Mahsun" der ve silah doğrultur.

Hastaneden çıkan Yamaç Çukur 'a dönüyor ve Cumali, Varolu'nun kavgasına müdahale ediyor. Ferhat ve Meke'nin kavgasına müdahale eden Yamaç ansızın yere yığılıyor.Yamaç'ın hastanede olmadığını gören Sena, İdris ve Emmi'ye hesap soruyor. Fenalaşan Yamaç hastaneye kaldırıldı.Sena Cumali ve Vartolu'ya Yamaç'tan uzak durun diye bağırıyor. Cumali ve Vartolu'yu mezarlığa çağıran İdris, "kaldığınız yerden devam edin" diye bağırdı. İdris, Cumali ve Vartolu'ya tokat attı.İdirs Vartolu'ya "bugün olsa Kahraman'ı tekrar vurur muydun" diye sordu. Vartolu "asla yapmazdım baba" yanıtı verdi. Vartolu "şimdi pişmanım desem ne fayda, gideni geri getirebilecek mi" dedi.Çeto ve Mahsun'un Çukur planları devam ediyor.İdris'in "ben ölünceye kadar bu konu bitmiştir, ben öldükteb sonra ne yaparsanız yapın" demesinin ardından Vartolu ve Cumali mezarlıktan ayrıldı.Sena hastanede yatan Yamaç'ın başında göz yaşı döküyor. Gözlerini açan Yamaç "canım" diye sesleniyor.Selim'i karşısına alan İdris, "sen kendine acırsan kimse sana acımaz" dedi ve sarıldı. İdirs, Selim'e "benim oğlumsun" dedi.Temizlik malzemelerini toparlayan Sultan gelinlerine "evimize dönüyoruz" dedi. Gelinlerini de yanına alan Sultan Çukur'a geri dönüyor. Yıldız'ın evde temizlik yaptığını gören Cumali şaşırıyor.Aliço'nun yanına giden Selim, "sana teşekkür etmeye geldim" dedi. Selim Aliço'ya "senin yardımına ihtiyacım var" dedi.Selim, "sen Yamaç'ın vurulduğu gece mahallede miydin" diye sordu. Aliço o gece, "Meke o gece ayakkabısında çamur vardı. Ayakkabısından çamur çıkardı" dedi. Aliço "bir de Kemal vardı, Kemal hızlı hızlı evine gidiyordu" dedi. O sırada Kemal Aliço'nun barakasına geldi. Selim Kemal'e Metin nerde diye sordu. Kemal "abim hasta abi, tüm gece kustu durdu" dedi.Berber malzemeleri alan Ferhat kamyonete yükleyip Meke'nin yanına gitti. Meke malzemeleri kabul etti ve Ferhat ile barıştı.Yamaç'ı kimin vurduğunu öğrenmeye çalışan Selim Metin'in peşine düşer ve evine kadar takip eder. Aliço'nun yanına tekrar giden Selim, "geçen saydığın isimlerin hepsinin eksiksiz saymanı istiyorum" dedi.Hastaneden çıkan Yamaç Çukur'a tekrar döndü.Mahsun'un kim olduğunu öğrenen sena mesaj atar ve "müsaitsen bana gelir misin konuşmaya ihtiyacım var" der.Yamaç'ı vuranın Metin olduğu ortaya çıktı.Yamaç'ın evine giden Metin "böyle şeyin affı olmaz ama affet abi" der ve silahı başına dayar. Yamaç Metin'e engel olur. Yere kapanan Metin ağlar.Metin'i karşısına oturtan Yamaç "neden Metin" diye sorar. Metin "başka çarem yoktu abi" yanıtını verir. Çeto ve Mansun'u çocuğunu kaçırdığını anlatan Metin "oğlum için" der.Yamaç "bu meseleyi konuşacağız, şimdi git burdan" der ve Metin'i yollar.İdris evine giden 2 kişi "Oruç reisin selamı var, bir teşrif edebilir mi" diye sordu. Arabaya atlayan İdris ve Emmi Oruç'un yanına gider.Oruç reis nerde diye seslenen İdris, Çeto'nun "içerde" sesini duyunca döner. Karşısında Çeto'yu göre İdris şaşırır.Yamaç, Selim, Cumali ve Vartolu Sadettin bir araya gelir.Abilerini toplayan Yamaç "sıkıntılı durumlar var der.Yamaç "o adamların burdan gitmesi hiç birşey değiştirmeyecek" dedi.Çeto'nun Çukur'a girdiğini öğrenen Cumali çılgına döner. Sadettin'in Çeto'nun İvan'ı vurmak için Çukur'a girdiğini söyler.Mahsun'u evine çağıran Sena kapıyı açar. Sena arkadasını dönen Mahsun'a "Mahsun" der ve silah doğrultur.