Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'un 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı . Çukur 2.Sezon 19. yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı izle

Yeni bölüm tanıtımında İdris, "Kara kuzular Çukur'a dönüyor" diyor. Kemal Metin'e "abi sen ne yaptın" diye hesap soruyor.



Meliha İdris'e "sen balıksın Çukur da senin suyun" diyor.



Kara kuzular ekibiyle şınav pozisyonu alıyor.



Çeto'nun yanına gidiyor ve "sen bizim kolumuzu kanadımızı kırdın ama biz iyileştik.Biz Çukur'dayız, Koçavalılar Çukur'da Çeto" diyor.



Mahsun'a silahı dayayan Sena tetiğe basacak mı?



51. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?



Yamaç'ı vuranın Metin olduğu ortaya çıktı. Yamaç'ın evine giden Metin "böyle şeyin affı olmaz ama affet abi" der ve silahı başına dayar. Yamaç Metin'e engel olur. Yere kapanan Metin ağlar.

Metin'i karşısına oturtan Yamaç "neden Metin" diye sorar. Metin "başka çarem yoktu abi" yanıtını verir. Çeto ve Mansun'u çocuğunu kaçırdığını anlatan Metin "oğlum için" der.

Yamaç "bu meseleyi konuşacağız, şimdi git burdan" der ve Metin'i yollar.



Sena Mahsun'a silah doğrulttu



Mahsun'u evine çağıran Sena kapıyı açar. Sena arkadasını dönen Mahsun'a "Mahsun" der ve silah doğrultur.

