Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'un 55. bölümünde neler yaşandı? Çeto'nun organ ticaretini öğrenen Mahsun'un "ben artık yokum Çeto" demesinin ardından "Mahsun Çukur'tan ayrılıyor mu?" sorusu akıllara geldi

Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'un 55. bölümünde neler yaşandı



İşte Çukur'un yeni bölümünde yaşananlar;

Çeto ile karşı karşıya gelen Medet yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Medet'i hastaneye yetiştiren Vartolu eline benzin bidonu alıp Karakuzular'ın mekanını bastı.

Karakuzular'ın bütün adamlarını etkisiz hale getiren Vartolu benzini mekana döktü ve ateşe verdi.

Laboratuvarı ateşe veren Vartolu mekandan ayrılıyor.

Laboratuvarın yankıldığını öğrenen Çeto ve Mahsun hızla oaraya gidiyor.

İçeriye giren Mahsun alevlerin arasında kalıyor, mekana gelen Vartolu "Çeto kurtarsana kardeşini, benimkine bir şey olursa..." diyor.

Laboratuvarın yankıldığını söyleyen Çeto'ya Mahsun, "sen asıl kaybettiğimiz kardeşleri bir düşün" diyor.

Mahsun "İkidir aynı şeyi söylüyorsun" diyen Çeto'ya "bilmiyorum" yanıtı veriyor ve odadan çıkıyor.

Mahsun'un hastaneye gideceğini anlayan Çeto doktoru arıyor ve organ ticaretini reddetmesini sölüyor.

Hastaneye giden Mahsun doktora hesap soruyor.

Doktor Çeto'nun organ ticareti yaptığını reddediyor.

Medet'in gözlerini açtığını gören Vartolu sevinçten "ahey ahey" diyor.

Çeto, Mahsun ve Karakuzular'a karşılama düzenleyen Vartolu, "geçen sefer nerede kalmıştık, sen bana neden sinirlenmiştin" diyor ve oynamaya devam ediyor.

Sinir krizine giren Çeto, "yapma lan" diyor.

Çeto'nun koluna giren Mahsun mekana götürülmesini söylüyor.

Mahsun'un karşısına çıkan Yamaç, "hayırdır komşu" diyor.

Mahalle gençleri silha ticaretinden elde edilen para dolu çantayı Metin ile mahalleye yolladı.

Meke'yi karşısına alan Cumali, "benim için uzun yola gider misin" dedi.

Aliço para dolu çantanın şifresini çözmeye çalışıyor.

Organ ticaretini belgelemeye çalışan Selim Karakuzular'ın mekanına gidiyor ve ölüleri fotoğraflıyor.

Celasun'u karşısına alan Vartolu, "benim aileden ayrı iş yapmam lazım" diyor.

Vartolu'nun tekfilini kabul eden Celasun, "ben varım abi" diyor.

Medet gözlerini açınca Saadettin su veriyor. Vartolu'nun su içirdiği Medet, "abi boğulacağım" diyor.

Yamaç silah ticaretinde tırlardan birisine öldürülen Karakuzular'ın organlarının alındığını belgeleyen fotoğrafları koyuyor ve Mahsun'a yolluyor.

Selimi Kemal ve Metin arabanın içinde oldukları sırada saldırıya uğruyor.

Şenol ustanın yanına giden Yamaç yeni hoparlörleri hediye ettiği sırada mekan baskına uğruyor.

Uluç reisin yanına giden İdris ve Emmi baskına uğruyor ve çatışma başlıyor.

Uluç reisin kızının yanına giden Cumali de baskına uğruyor ve Karakuzular'ın ekibiyle çatışıyor

Uluç reisi karşısına alan İdris ve Emmi "kızını bizim Cumali'ye istiyoruz" diyor.

Yıldız'ın gittiği pavyona giden Cumali "evlen benimle" diyor.

Doktoru rehin alan Mahsun Çeto'nun karşısına çıkıyor.

Çeto'nun karşısına çıkan Mahsun, "Allah belanı versin Çeto" diyor ve arkasını dönüp gidiyor.

Çeto'dan hesap soran Mahsun, "ben artık yokum" diyor.

Çekirdek çitleyip Mahsun ve Çeto'yu izleyen Yamaç Vartolu, Selim ve adamları konuşmanın sonunda "bravo deyip" alkış duyuyor.

Mahsun yaşlı gözlerle Çeto'nun yanından ayrılıyor ve dizinin 55. bölümü böyle sona eriyor.









