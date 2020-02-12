Sibel, Ramo'yu bıçakladı! Ramo 5. bölüm izle... Ramo 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 

Ramo'nun dün akşam yayınlanan yeni bölümünde; Hasan, Ceyhan tarafından düşürüldüğü pusuda tek başına ateş altında kalır. Ramo’nun onu kurtarmak için fazla vakti yoktur. Diğer yandan kanala atılan Boz, dört bir yandan aranmaktadır. Ama Boz’un izini bulamazlar. Ramo zaman geçtikçe Boz için daha da endişelenmektedir. Aile meclisinde Ceyhan’a kimin yardım ettiğini tartışılırken, Boz’un Fatoş’u almaya gittiğini ortaya çıkar. Ramo, Boz’u öldürüp bir köşeye attıklarını düşünür. Bu yüzden Halef’i bulur. Sibel ise bu karışıklıktan faydalanır ve gizli geçidin yerini bulur. Artık planını hayata geçirme zamanı gelmiştir.

RAMO 5. BÖLÜM İZLE

RAMO 6. BÖLÜM FRAGMANI



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