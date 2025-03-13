Sihirli Annem geri dönüyor! Fenomen dizi bu kez beyazperdede
Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisi, orijinal kadrosuyla bu kez sinema filmi olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. İnci Türkay, 10 yıl sonra setlere geri dönerken, yapımın oyuncu kadrosu da netleşti.
2003 yılında yayın hayatına başlayan ve yıllarca çocukların ve ailelerin ilgiyle takip ettiği Sihirli Annem, bu kez beyazperdeye taşınıyor.
Daha önce dijital platform için farklı bir kadro ile yeniden çekilen dizi, bu defa orijinal oyuncularıyla sinema filmi olarak izleyiciyle buluşacak.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun yıllardır Londra'da yaşayan ve dizinin unutulmaz karakterlerinden Betüş'e hayat veren İnci Türkay, yeni Sihirli Annem filminde başrol olarak geri dönüyor.
Dizinin sevilen karakteri Betüş'ü canlandıran İnci Türkay, 10 yıl aradan sonra tekrar bir projede yer alacak. Daha önce bir projeye konuk oyuncu olarak katılan Türkay, bu filmle birlikte yeniden setlere dönmüş olacak.
Filmin yakında sete çıkması planlanıyor.
Fenomen dizinin film versiyonunda, orijinal oyuncu kadrosundan birçok isim yer alacak.
İnci Türkay (Betüş), Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran, Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven, Zeynep Özkaya bu isimler arasında yer alıyor.