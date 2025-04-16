Sihirli Annem'de bir ilk: Yeni filmde Defne Joy Foster da oynacak!

2011 yılında hayatını kaybeden ve “Sihirli Annem” dizisinde canlandırdığı “Eda” karakteriyle hafızalarda yer eden Defne Joy Foster, 14 yıl sonra beyaz perdeye geri dönüyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sihirli Annem'de bir ilk: Yeni filmde Defne Joy Foster da oynacak!
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Bir döneme damga vuran “Sihirli Annem” dizisi, 22 yıl sonra film olarak yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Sosyal medyada gündem olan iddiaya göre, Defne Joy Foster filmde yapay zeka teknolojisiyle canlandırılacak.

Sevenleri, bu ihtimal karşısında duygusal tepkiler verirken, “Gözyaşlarımı tutamam” şeklindeki yorumlarla gündeme destek verdi. Daha önce dizinin yeni versiyonunda karaktere yapılan duygusal atıflar da seyircileri oldukça etkilemişti.

Yıllar boyunca izleyicilerin kalbinde özel bir yer edinen Foster’ın filmde yer alacağı haberinin resmiyet kazanıp kazanmadığı ise merakla bekleniyor.

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